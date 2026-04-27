2 xe máy va chạm, 3 người tử vong 27/04/2026 10:26

Ngày 27-4, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-4, trên quốc lộ 14 đoạn qua tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đi hướng ngược chiều nhau. Vụ việc làm ba người đi xe máy tử vong trên đường cấp cứu.

Thời điểm trên, anh ST (21 tuổi, ngụ làng Bới, xã Chư Păh) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Pleiku đi Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi va chạm với xe máy đi hướng ngược lại (chưa rõ người điều khiển, trên xe có hai người, gồm: B, 14 tuổi và D, 20 tuổi, cùng ngụ làng Nhiêng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).