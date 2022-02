Ngày 24-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an TP Bến Tre đã làm việc với Nguyễn Văn Hải (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre); Triệu Minh Trí (26 tuổi, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành), Nguyễn Trung Tính (22 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) và 8 người khác có liên quan đến vụ việc tụ tập băng nhóm thanh toán nhau bằng chổi, gây mất an ninh trật tự tại khu vực sân vận động tỉnh xảy ra vào tối 22-2.



Nhóm dàn cảnh "đấu chổi" trên đường phố bị công an mời làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc, nhóm trên thừa nhận do thiếu hiểu biết nên quay clip đưa lên mạng xã hội với mục đích “câu like” và thừa nhận hành vi đã gây rối trật tự công cộng.

Trước đó làm việc với công an, Hải khai nhận: Ngày 20-2 đã cùng với Tính lên mạng xã hội Tiktok thấy có thấy có một clip một nhóm thanh niên sử dụng chổi cây để đánh nhau nên chia sẻ lên tài khoản Facebook cá nhân và kêu gọi những người khác tham gia diễn cảnh đánh nhau bằng chổi để quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm “câu like”.

Tối 22-2, tại quán cà phê của Hải có khoảng 20 thanh niên do Tính liên lạc qua mạng xã hội Facebook tập hợp uống cà phê và bàn việc chuẩn bị chổi quét nhà, hẹn gặp tại sân vận động tỉnh Bến Tre để diễn quay clip đăng lên acebook.

Đến 21 giờ cùng ngày, nhóm 20 thanh niên này sử dụng xe máy và xe đạp điện đi đến điểm hẹn tại sân vận động Bến Tre (thuộc Khu phố 3, phường Phú Tân, TP Bến Tre).

Tại đây nhóm của Trí cùng năm thanh niên cầm theo 2 ống nước điện diễn cảnh đánh nhau với nhóm của Hải khoảng 10 phút rồi giải tán. Trong lúc hai nhóm thanh niên diễn cảnh đánh nhau, Hải dùng điện thoại quay lại và đăng Facebook cá nhân.

Khoảng 22 giờ tối cùng ngày, Công an Phường Phú Tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường trong khu sân vận động tỉnh. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì các đối tượng đã giải tán.

Công an địa phương đã tiến hành xác minh, mời nhóm này làm việc.



Hai băng nhóm dàn cảnh đánh nhau hỗn chiến trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Theo clip 46 giây, hàng chục thanh niên đi xe máy dàn hàng đôi, hàng ba trên đường. Mỗi người ngồi sau mỗi chiếc xe đều cầm sẵn một cây chổi làm "vũ khí".

Tiếp đó, khi đụng mặt nhau tại tuyến đường nhóm thanh niên này cầm chổi xông vào "hỗn chiến" với một nhóm khác ngay giữa trục đường chính gây náo loạn khắp đường phố. Sau khi đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội, vụ việc thu hút đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận.

Vụ "hỗn chiến" này khiến dư luận lầm tưởng là có thật. Một luồng ý kiến bình luận trên mạng xã hội lên án gay gắt hành vi đi xe máy dàn hàng ngang, rồi tụ tập thanh toán lẫn nhau giữa đường phố, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.



Nhóm thanh niên cầm chổi đi hỗn chiến. Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Công an TP Bến Tre tiếp tục mời các đối tượng có liên quan củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.