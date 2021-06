Ngày 2-6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Trung Việt (35 tuổi, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 24-5, trong lúc nhậu ở khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, Việt mâu thuẫn rồi đánh nhau với NVTD (43 tuổi) và NVH (33 tuổi). Trong lúc ẩu đả, Việt lấy dao đâm trúng vào bụng H và ngực D.



Bị can Huỳnh Trung Việt. Ảnh: QM

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh D. đã tử vong.

Sau khi gây án, Việt bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hôm sau công an đã bắt được Việt.