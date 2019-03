Hơn 450 người truy nã sa lưới tại vùng giáp ranh TP.HCM

Việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an chín tỉnh, thành phố giáp ranh trong khu vực mang lại hiệu quả cao, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác, tạo sức mạnh tổng hợp, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc…

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị sơ kết năm thứ 12 về Chương trình phối hợp giữa Công an chín tỉnh, thành phố giáp ranh trong khu vực như trên.



Đây là chương trình phối hợp của công an các tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng.

Theo báo cáo tóm tắt, trong năm 2018, các đơn vị trực thuộc, nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thành phố, thị xã giáp ranh địa bàn các tỉnh, thành đã triển khai có hiệu quả việc phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn xã hội, giao thông trên các tuyến đường đi qua các tỉnh giáp ranh…

Các đơn vị Công an ở cơ sở giáp ranh với các tỉnh, thành thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi tình hình công tác phối hợp, cung cấp thông tin và trao đổi đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn để phối hợp tấn công, truy quét

Trong năm 2018, các đơn vị đã tổ chức hơn 4.500 buổi tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tại các địa bàn giáp ranh thu hút với hàng trăm ngàn người tham dự. Qua đó, người dân đã cung cấp cho gần 1400 tin có giá trị giúp cơ quan Công an khám phá gần 290 vụ, bắt giữ gần 330 người phạm tội, gọi hỏi răn đe hơn 5.300 người… từng bước làm trong sạch địa bàn.

Việc phối hợp nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa các địa bàn giáp ranh giúp điều tra làm rõ 325 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 586 người, 458 bị can truy nã; bắt giữ, lập hồ sơ gần 470 người hoạt động và lẩn trốn tại các địa bàn giáp ranh; triệt phá 83 băng ổ nhóm và hàng trăm người phạm tội về ma túy.

Đại diện công an chín tỉnh thành giáp ranh thống nhất tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.