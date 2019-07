Khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết

Trưa 23-7, nhà ông Đào Quang Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành, Hải Dương), mọi người đang bận rộn lo đám tang cho người xấu số. Ông Thuận là một trong số năm nạn nhân bị xe tải BKS 29H – 150.97 tông tử vong khi đang chờ sang đường ở dải phân cách ngay lối mở dẫn vào thôn Lai Khê lúc 6 giờ sáng 23-7.



Người nhà ra hiện trường khóc ngất bên thi thể người thân.

Ông Đào Quang Thức, em trai ông Thuận, vẫn chưa hết bàng hoàng khi trực tiếp chứng kiến anh mình bị xe tông. Theo ông Thức, sáng sớm cùng ngày tại khu vực có vụ tai nạn giao thông, một xe 16 chỗ chạy hướng Hà Nội – Hải Phòng tông chết người trong xã là cụ ông Đào Quang Huấn (81 tuổi là anh họ ông Thuận). Ông Thuận tới nhà ông Huấn cắt đặt mọi người lo đám cho ông Huấn xong ra về.

Khi ông Thuận cùng một số người đứng ở dải phân cách chờ sang đường thì bất ngờ chiếc xe tải chở nước đóng chai phóng nhanh tới. Do bên đường có một xe CSGT đậu nên một số xe máy đi ra làn giữa. Chiếc xe tải chở nước tạt vào, húc tung dải phân cách rồi tông thẳng vào những người chờ sang đường.

“Tôi ra kéo một người bị xe tải đè thì nghe có người bảo anh tôi cũng bị. Tôi lao ra thì thấy anh mình đã nằm bất tỉnh dưới lòng đường” – ông Thức kể.



Hiện trường vụ tai nạn ngày 23-7.

Theo người dân, khu vực lối mở thôn Lai Khê ngay trước cổng UBND xã Cộng Hoà từ lâu là một điểm đen về TNGT. Lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 5 dày đặc, trong khi đó khu vực lối mở này không có gờ giảm tốc, không có cầu vượt, người dân muốn qua đường phải cắt ngang đường. Đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại khu vực.

Trước đó, ngày 21-1, tại khu vực cầu vượt Cổ Phục (xã Kim Lương), cách đó không xa đã từng xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe tải đâm vào đoàn người đi viếng mộ liệt sĩ của xã Kim Lương về khiến tám người tử vong.



Vụ tai nạn hôm 21-1 khiến tám người thiệt mạng.

Nhận định khu vực quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành, sau khi xuống hiện trường vụ tai nạn năm người chết, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói nơi đây có nhiều điểm đen về TNGT. Ông Thể yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc hạ tầng giao thông có đảm bảo an toàn không. Đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng cầu vượt, đường gom tại các điểm đen này.



Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhận định khu vực quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành nhiều điểm đen về giao thông.

Ông Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương, cho biết Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương xác định khu vực xảy ra tai nạn là một điểm đen về TNGT. Do quốc lộ 5 thuộc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý, khai thác nên tỉnh Hải Dương đã nhiều lần kiến nghị đơn vị này xây dựng các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông như cầu vượt, đường gom, gờ giảm tốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiến nghị, phía VIDIFI vẫn không có triển khai xây dựng các công trình cần thiết đảm bảo an toàn giao thông này, thậm chí, quốc lộ 5 ngày càng xuống cấp, mất an toàn hơn.

Liên quan tới vụ TNGT nghiêm trọng này, nguồn tin từ Công an huyện Kim Thành, cho biết sau khi gây tai nạn, lái xe Hoàng Xuân Hoà (26 tuổi, quê Thanh Hoá) đã tới cơ quan công an trình diện. Công an huyện Kim Thành đã tạm giữ lái xe phục vụ điều tra.