Khởi tố bị can với kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông

Ngày 10-12, công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi có kết quả giám định với tỉ lệ thương tật 2%, Thành bị công an khởi tố theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.



Thành khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo công an tỉnh Bình Dương, qua thu thập thông tin từ các nhân chứng, hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, nên đã nhanh chóng bắt giữ Thành để điều tra.

Tại cơ quan công an, hành vi của Thành đã gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như PLO đã đưa tin, chiều 7-12, Thành niên điều khiển xe máy Exciter 95E1-800.25 chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu.

Khi đi đến đoạn khu phố 5, bất ngờ Thành cho xe rẽ sang đường. Do sang đường bất ngờ, hai nữ học sinh đang đi trên một chiếc xe đạp điện ngay phía sau đã tông trúng đuôi xe của nam thanh niên này.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường.



Người dân bức xúc khi thanh niên vạm vỡ đánh dã man một em học sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

Tiếp đó, một phụ nữ điều khiển xe mô tô ngay sau hai học sinh xử lý không kịp nên đã lao vào hiện trường vụ tai nạn, bị văng xa vài mét.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thành không giúp đỡ người bị nạn mà còn lao thẳng tới chỗ một học sinh nữ đi xe đạp điện chửi bới và dùng chân đạp thẳng vào mặt nữ sinh này.

Sau đó, Thành còn rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh.

Khi được người dân ngăn căn, Thành này mới chịu dừng lại nhưng vẫn tiếp tục chửi bới. Một số người dân căn ngăn cũng bị nam thanh niên này đe dọa.

Sau đó, Thành này dùng chân đạp vào chiếc xe đạp điện, rồi điều khiển xe mô tô chở người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

Được biết, Thành có 1 tiền án 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.