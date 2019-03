Một năm đeo bám nhóm cướp giật khách ngân hàng

“Cận Tết 2007, TP.HCM rộ lên tình trạng người dân vừa rút tiền từ ngân hàng (NH) về thì bị cướp giật. Có người lâm vào bước đường cùng vì số tiền bị cướp quá lớn…” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, nhớ lại.



Thiếu tá Lành là một trong những trinh sát đầu tiên của Hình sự đặc nhiệm những ngày đầu thành lập. Trong hàng ngàn vụ truy bắt tội phạm đường phố, có vụ chỉ cần nhắc đến là các cảnh sát đặc nhiệm vẫn nhớ như in và chuyên án triệt phá băng cướp Hoàng “bác sĩ” và đồng phạm là một trong số đó vì phải mất cả năm đeo bám cùng nhiều phen bị Hoàng cho leo cây.

Trả tiền bánh mì… cho công an

Nguyễn Huy Hoàng (ngụ quận Bình Thạnh) nổi tiếng trong giới giang hồ vì có người cha là bác sĩ. Vóc dáng thư sinh, con nhà nề nếp, khá giả nên không ai ngờ Hoàng là kẻ cầm đầu một đường dây cướp giật chuyên nhắm vào người dân vừa đi rút tiền từ NH về.

Hoàng từng có ba tiền án về hành vi cướp giật, tàng trữ vũ khí trái phép. Trí thức cùng quá khứ vào tù ra khám, “thời gian ăn cơm tù chẳng kém cơm nhà” nên đàn em nể phục. Vừa ra tù Hoàng lại tập hợp những thanh niên bất hảo vào đường dây cướp giật để tiếp tục có tiền hưởng thụ và là “bộ não” của cả nhóm.

Hoàng không trực tiếp giật, cũng chẳng chở người đi giật mà chỉ đi sau quan sát, chỉ đạo đồng phạm. “Hắn rất lanh” - trinh sát nhận xét ngắn gọn về Hoàng.

Có một lần, khi biết trinh sát theo dõi, Hoàng cố tình vào đường một chiều, chạy nhanh rồi bất ngờ quay ngoặt lại. Trinh sát liền tấp vào lề, mua… nửa ổ bánh mì. Không ngờ Hoàng rà xe lại, tấp vào, cũng mua nửa ổ bánh mì rồi trả tiền luôn… cho trinh sát. Trả tiền xong, Hoàng móc điện thoại nói to: “Nay đừng rủ rê gì nha. Tao không đi chơi đâu!”.

Lúc đó Hoàng là dân chơi có tiếng, đi xe sang, vào vũ trường, quán bar như cơm bữa. “Lương anh em không nhiều, mỗi lần theo dõi phải vào những chốn ăn chơi của băng nhóm này coi như “xong lương”. Nhưng anh em phải theo để biết nó gặp ai, băng nhóm mấy người…” - Thiếu tá Lành cười, nói.







Hoàng “bác sĩ” và đồng phạm bị công an bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Gây án rồi bốc hơi

Theo hồ sơ mà trinh sát thu thập được, từ tháng 8-2006 đến khi bị bắt, Hoàng và đồng phạm đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp khi người dân nhận tiền ở nhiều NH trên địa bàn các quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận… Số tiền bị cướp ước tính khoảng 2,2 tỉ đồng.

Tết kề cận, băng nhóm này trở thành cái gai trong mắt các hình sự đặc nhiệm. Nhưng để tóm gọn cả nhóm không phải là chuyện dễ bởi gây án xong, chúng như bốc hơi, không để lại dấu vết.

Đó là chưa kể xe của băng nhóm này được đầu tư hiện đại và thường xuyên chạy với tốc độ “bàn thờ”. Ngay khi ăn hàng thành công, chúng sẽ phân tán mỗi người một hướng. Sau đó sẽ gặp nhau ở một tụ điểm ăn chơi để chia tiền.

“Năm 2006, camera không phổ biến như bây giờ, chất lượng rất kém. Chúng ăn hàng rất nhanh, nạn nhân vừa hoảng sợ, bất ngờ nên hầu như không nhớ được gì. Việc nhận dạng đối tượng gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó, trụ ATM cũng chưa phổ biến, người dân phải trực tiếp ra NH rút tiền. Có người đi cầm cố giấy tờ, nhà cửa để làm ăn thì bị giật sạch, lâm vào bước đường cùng. Công an phải làm công văn hướng dẫn nhân viên NH lưu ý những trường hợp: Khách vào nhưng không giao dịch, ngồi lâu, chăm chăm vào những khách rút tiền trước đó” - Thiếu tá Lành nhớ lại.

Trước Tết nguyên đán 2007 một ngày, có phụ nữ vừa nhận tiền từ NH Vietcombank trên đường Bến Chương Dương (quận 1) ra ngoài thì bị nhóm này theo chân giật mất. Người phụ nữ xem như mất Tết.

Sa lưới

Ngày 4-5-2007, như kế hoạch, một đồng phạm của Hoàng xách cặp táp đến NH giả vờ làm khách giao dịch để theo dõi rồi báo cho Hoàng.

Kẻ này đến NH thứ ba là NH Công Thương - Chi nhánh 10 (đường Lê Hồng Phong) thì phát hiện một phụ nữ đang nhận tiền bỏ vào giỏ xách nên báo tin cho đồng phạm. Khi người phụ nữ ra ngoài, kẻ này “nháy” cho đồng phạm bám theo. Khi đến đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10), nhóm của Hoàng ép xe, giật giỏ xách, Hoàng “bác sĩ” chạy theo sau cản địa.

Qua truy xét, Hoàng “bác sĩ” và năm người khác bị bắt giữ…