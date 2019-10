Nạn nhân: ‘Nhóm móc túi ra tay quá nhanh!’

Thêm hai thành viên băng móc túi Suối Tiên sa lưới Theo Công an quận Thủ Đức, đến cuối ngày 21-10, có chín người đến trình báo việc bị móc túi ở khu vực Suối Tiên. Công an đã ghi lời khai về số tài sản bị mất và các thông tin liên quan của các nạn nhân… Trong ngày, Công an quận Thủ Đức cũng đã mời Lê Văn Ngọc (SN 1954, quê Quảng Trị) và Lê Thanh Châu (SN 1962, quê Cần Thơ) về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Lê Thanh Châu và Lê Văn Ngọc bị công an mời về trụ sở lấy lời khai. Trong các clip chúng tôi ghi lại, Châu là người thực hiện hành vi móc túi, người còn lại đảm nhận việc chở Châu rời khỏi hiện trường. Trước đó công an cũng đã làm việc với năm người trong băng nhóm này và đã ra lệnh bắt giữ, thực hiện việc khám xét với Quách Chinh Nhân (tự “siêu nhân”, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và Dương Thị Sen (tự “Gái vọng”, quê quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các thành viên của băng nhóm này ra đầu thú. Công an cũng thông báo ai là nạn nhân của băng nhóm móc túi khu vực Suối Tiên đến Công an quận Thủ Đức trình báo để giúp công an xử lý.