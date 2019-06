Người trộm xe rồi cởi áo 'khoe' mình là cảnh sát khai gì?

Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) vừa phối hợp cùng công an phường 15 quận 10 và công an quận 10 bắt quả tang Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi, quận 11) về hành vi trộm cắp tài sản.



Bảo bị phát hiện là kẻ giả mạo công an đi trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị phát hiện đang bẻ khoá trộm xe tại khu vực siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), người này cởi áo khoác để lộ sắc phục cấp hàm thượng úy và tự nhận mình là hình sự đang làm nhiệm vụ. Trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng xác định đây là kẻ giả mạo công an.

Sau khi bắt quả tang, xác định Bảo là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, Ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm chỉ đạo di lý người này về trụ sở đội 3 để làm rõ.



Bảo khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản trước đó. Cụ thể là một vụ trộm xe Airblade ở phường 4 quận 5, hai vụ còn lại là cạy cốp xe trong siêu thị ở quận 6, quận Tân Bình.

Trong vụ trộm ở siêu thị, Bảo khai đi taxi tới rồi lảng vảng ở khu vực để xe trước cổng siêu thị, thấy xe nào để lâu không người trông coi mới dùng đoản bẻ khoá. Những vụ trộm cắp trước đó, người này mặc đồ bình thường. Lần này, mua được bộ quần áo cảnh sát trên mạng, Bảo mặc vào đi gây án.



Bảo cùng phương tiện, tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra.

Điều đáng nói, khi dùng đoản bẻ khoá thành công, người này không lấy xe chạy ngay lập tức mà từ từ dắt bộ ra ngoài siêu thị khoảng 20 m. Lúc đang lui cui lấy đoản trong ổ khoá ra thì công an xuất hiện do nhận được tin báo nghi vấn. Lúc bị yêu cầu kiểm tra, Bảo kéo áo khoác xuống, để lộ trang quân phục và khẳng định mình là hình sự ….đang làm nhiệm vụ...