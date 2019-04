Nhóm người vứt cả tấn ma túy khi bị truy bắt

Chiều 17-4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Số bao tải nghi ma túy vứt bên đường trên quốc lộ 48B thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là tang vật nằm trong chuyên án của công an. Khi công an truy bắt, chốt chặn các nẻo đường thì nhóm nghi phạm buôn ma túy đã vứt bỏ lại”.



“Nhóm người biết không thể bỏ chạy cùng số ma túy trên nên vứt xuống đường. Hiện chúng tôi đã bắt được một số nghi can. Riêng nghi can người nước ngoài thì đang truy bắt” - Đại tá Hùng nói.

Theo một nguồn tin, công an đã bắt được ba nghi can và đang mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này. 24 bao tải chứa chất nghi ma túy đã được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu.

Ngoài một tấn ma túy phát hiện ở xã Quỳnh Thuận, chiều tối 17-4, mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 50 thùng carton và 50 loa thùng chứa ma túy đá. Số ma túy này được phát hiện, thu giữ tại địa bàn xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu).



Tang vật ma túy đá công an thu giữ. Ảnh: Đ.LAM



Ma túy do các đối tượng bỏ chạy vứt xuống bên đường ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này được Công an tỉnh Nghệ An xác lập từ tháng 3-2019. Công an tỉnh Nghệ An đã giao Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đấu tranh, triệt phá.

“Nhóm người này chọn địa bàn Nghệ An là điểm trung chuyển rồi sau đó đưa ma túy sang một nước thứ ba để tiêu thụ”. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm cầm đầu đường dây ma túy là một đối tượng người nước ngoài, hiện lực lượng ban chuyên án đang truy bắt.

Trước đó, chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an khám xét nhà một người dân ở TP Vinh (Nghệ An), thu giữ lượng ma túy “khủng” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát chặn xe hai đầu ngõ 161 Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) để bắt giữ xe tải chở hàng đưa vào một nhà dân.

Khám xét nhà ông Phạm Văn P. (phường Hà Huy Tập), công an thu giữ nhiều hàng hóa, trong đó có lượng ma túy “khủng” bỏ trong loa thùng... Cảnh sát cũng niêm phong, thu giữ một xe tải với nhiều hàng hóa trên xe.