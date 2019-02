Sau 1 tháng ra quân, ‘cú đấm thép’ 363 làm được những gì?

Trước, trong và sau tết, Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng đồng bộ để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự với nhiều kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, an toàn giao thông và PCCC. Quân số huy động 100% và luôn đảm bảo 24/24 để ứng trực khi có sự cố xảy ra. Các tổ công tác 363 trong dịp Tết Nguyên đán vẫn duy trì quân số, ca kíp như ban đầu (12 cán bộ chiến sĩ/tổ). Tuy nhiên sẽ có điều chỉnh thường xuyên về tuyến, địa bàn cho phù hợp.