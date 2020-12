Ngày 24-12, Công an phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) đã làm thủ tục bàn giao số tiền 360 triệu đồng cho người dân đánh rơi.



Công an phường bàn giao tiền cho người đánh rơi. Ảnh: TA

Trước đó, công an phường An Bình nhận được trình báo của anh Nguyễn Quốc An (44 tuổi, quê ở Thanh Hóa), là tài xế xe Grab là vừa nhặt được bịch ni lông bên trong có chứa 360 triệu đồng.

Theo anh An, khi anh đang chạy xe máy chở khách đi trong một con hẻm gần công ty giày da Thái Bình (phường An Bình, TP Dĩ An), thì phát hiện một bịch ni lông.

Khi dừng lại kiểm tra thì phát hiện bên trong có 360 triệu đồng. Anh An cùng người khách quyết định mang đến công an phường để giao nộp, nhờ công an phường tìm người đánh rơi để trả lại.

Sau khi xác minh, công an phường An Bình đã tìm thấy chủ sở hữu số tiền trên là bà NTT (ngụ tại phường An Bình), đánh rơi trên đường từ ngân hàng về.

Khi đã kiểm tra kỹ giấy tờ, công an phường An Bình đã bàn giao số tiền cho bà T.

Được biết, công an phường đã đề nghị khen thưởng cho tài xế Grab và người khách có hành động đẹp.