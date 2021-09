Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thu Tâm (47 tuổi, ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bà Tâm và bà Nga bị khởi tố vì cho vay lãi nặng. Ảnh: HẢI HIẾU

Tâm và Nga là người liên quan đến vụ án Đào Thị Như Lệ tại Đà Nẵng (đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam trước đó). Vụ án này gây rúng động vì liên quan đến nhiều đại gia ở Đà Nẵng khi họ bị khởi tố, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai cũng bị bắt tạm giam.

Theo điều tra, Tâm, Nga đã cùng nhau cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần, có lần cho vay đến 46,5 tỉ đồng. Lãi suất cho vay 1%/ngày, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Trong đó, Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỉ đồng; còn Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng. Ngoài ra, Nga còn cùng Trần Thu Hà (50 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang - đã bị bắt giam) thu lợi bất chính chung số tiền hơn 120 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, cuối tháng 8-2020, tại Đà Nẵng xảy ra vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện mất 25 sổ hồng. Sau khi điều tra, công an đã bắt bà Đào Thị Như Lệ cùng nhân viên văn phòng này là bạn bà Lệ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Đồng thời, bà Lệ còn bị thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, từ lời khai của bà Lệ, công an phát hiện nhiều đại gia ở Đà Nẵng cho bà Lệ vay số tiền hàng chục tỉ đồng với lãi suất cắt cổ.

Được biết, bà Lệ là một đại gia chuyên kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng. Để sở hữu được nhiều đất, bà Lệ có vay nhiều đại gia ở Đà Nẵng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản Đà Nẵng đóng băng, bà Lệ muốn bán cắt lỗ nhưng không được.

Để có tiền trả lãi ngân hàng cũng như trả lãi cho các đại gia, bà Lệ lấy sổ đỏ của những người dân đến làm thủ tục ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà đi cầm cố cho các đại gia và nói là sổ đỏ của mình.