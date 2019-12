Xe chở học sinh ở Bình Dương bốc cháy

Sáng 4-12, ô tô 61H-2335 chở khoảng 10 học sinh đang trên đường ĐT 743 đến trường tiểu học An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bất ngờ bốc cháy.

Tài xế đã nhanh chóng di chuyển các em học sinh xuống xe và cùng người dân dùng nước dập tắt ngọn lửa sau khoảng 15 phút xảy ra vụ việc.



Người dân dùng nước hỗ trợ tài xế dập lửa. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo quan sát chiếc xe này không có bình chữa cháy để trên xe theo quy định. Trao đổi qua điện thoại, tài xế xe cho biết chiếc xe phát cháy là do chạm dây điện.

Theo ông Nguyễn Thành Sơn, Hiệu trưởng trường tiểu học An Phú, đây là tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe tải.

Các gia đình cũng bận công việc nên để đảm bảo an toàn, một nhóm phụ huynh đã hợp đồng với chủ xe để đưa đón các em đi học. Còn phía nhà trường không có dịch vụ đưa đón học sinh.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Quan điểm của nhà trường là không ủng hộ việc làm này của phụ huynh vì những chiếc xe làm dịch vụ như vậy thường không đảm bảo an toàn.



Khoảng 15 phút sau đám cháy mới được dập tắt. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, ngày 26 và 29-11, hai vụ xe đưa rước làm học sinh rơi xuống đường ở Đồng Nai đã khiến dư luận xôn xao.