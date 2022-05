An ninh Vinhome Central Park phối hợp công an truy bắt kẻ trộm trong biệt thự

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với PTC (15 tuổi, quê Thanh Hóa, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5-4, bà P, chủ một căn biệt thự ở Vinhome Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trình báo với công an về việc bị trộm đột nhập, lấy đi hai điện thoại và số tiền khoảng hai triệu đồng.

An ninh Vinhome Central Park phối hợp Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ truy xét.

Qua trích xuất camera an ninh trong nội khu biệt thự, công an phát hiện khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, một người tóc vàng, mặc áo thun màu xanh ngọc đã trèo qua hàng rào công viên, đột nhập vào căn hộ khu biệt thự.

Khoảng 15 phút sau, người này leo rào ra ngoài, thuê một chiếc xe taxi trước cổng chính Vinhome Central Park để tẩu thoát về hướng ngã tư Hàng Xanh.

Đến ngày 27-4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4, Phòng PC02 đã xác định C là thủ phạm và mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, nam thiếu niên đã thừa nhận hành vi.

C được xác định sống lang thang thường xuất hiện tại bến xe miền Đông và các công viên trên địa bàn Quận 1.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.