Anh và các nước Baltic diễn tập kịch bản chiến tranh với Nga 09/11/2025 09:38

(PLO)- Anh cùng các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic diễn tập kịch bản xung đột với Nga, trong khuôn khổ liên minh quân sự Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) tại miền bắc Na Uy.

Nhiều quốc gia Bắc Âu, bao gồm Anh, các nước Bắc Âu và vùng Baltic, đã mô phỏng một cuộc xung đột quân sự với Nga trong cuộc họp tổ chức tại TP Bodo, miền bắc Na Uy, trong tuần này.

Theo như tờ Politico đưa tin, cuộc tập trận mô phỏng diễn ra ngày 5-11. Đài RT đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Denys Shmyhal được cho là cũng tham dự.

Theo Politico, các nhà hoạch định quân sự Anh đã cùng bộ trưởng quốc phòng các nước Bắc Âu và Baltic tham gia mô phỏng kịch bản xung đột ở một quốc gia giáp Nga.

Cuộc diễn tập tại Bodo nằm trong khuôn khổ Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) gồm 10 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): Hà Lan, Iceland, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.

Cuộc họp bộ trưởng quốc phòng của Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) tại Bodo, Na Uy, ngày 5-11. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NA UY

Năm quốc gia sau cùng có chung biên giới với Nga và là những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, Phần Lan gia nhập NATO năm 2023 và Thụy Điển theo sau vào năm 2024.

"Cuộc diễn tập không chỉ mang tính giả định. Những vụ việc như tấn công chưa rõ nguyên nhân vào cáp ngầm dưới biển Baltic, máy bay và máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận NATO, hay tàu chiến Nga áp sát vùng biển Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ dễ tổn thương của khu vực sườn phía Bắc" - Politico viết.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói với Politico rằng các quốc gia JEF có thể “giúp NATO kết nối tốt hơn để đối phó nghiêm túc với mối đe dọa từ Nga".

Tướng Gjert Lage Dyndal thuộc quân đội Na Uy nhận định rằng các hành động gây hấn của Nga ở Bắc Cực không phải điều mới, song phối hợp ứng phó là cần thiết.

Kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022, các quan chức phương Tây nhiều lần tuyên bố Nga có thể đe dọa các nước EU, thúc đẩy làn sóng tăng cường quân sự trên khắp khối, theo đài RT.

Một số quốc gia NATO ở châu Âu đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP, viện dẫn “mối đe dọa từ Nga”. Động thái này cũng được cho là chịu sức ép từ Washington, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của mình, cho rằng Mỹ đang “gánh vác quá nhiều".

Về phía Nga, Moscow tiếp tục bác bỏ các cáo buộc có ý đồ tấn công phương Tây là “phi lý” và mang tính gieo rắc sợ hãi, đồng thời lên án việc phương Tây “quân sự hóa một cách liều lĩnh".