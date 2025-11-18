Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 18/11/2025 14:46

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 18-11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận đóng góp của MTTQ thành phố trong những kết quả phát triển chung của Thủ đô.

“Mặt trận thực sự là trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các tầng lớp nhân dân đã nêu cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng thành phố thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ tới MTTQ các cấp cần tiếp tục đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận xã hội cao về tư tưởng và hành động.

Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương lớn, thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi nhiệm vụ của Thủ đô.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII. Ảnh: VT

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 126 ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII đã hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban với bảy vị Phó Chủ tịch và Chủ tịch.

Theo đó, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII.

Các Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn; Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.

Đại hội cũng hiệp thương cử các Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, đại hội thống nhất cử 25 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.