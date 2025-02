Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện ngay nhiều nhiệm vụ trọng tâm sau Tết 04/02/2025 09:59

Ngày 3-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 25-1 đến 2-2) và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai ngay khi trở lại làm việc.

Tết ấm áp, vui, an toàn, thu hút khách

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tốt công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Tỉnh cũng tổ chức thăm tặng quà, trợ cấp Tết cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng số tiền là hơn 287 tỉ đồng, tăng 10% so Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp Tết cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế trong xã hội, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động… là 101.765 suất với tổng số tiền hơn 104 tỉ đồng.

Số tiền này được lấy từ các nguồn ngân sách và vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nguồn các tổ chức thành viên của MTTQ vận động được.

Du khách vui chơi, tắm biển tại Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: TP

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức tốt các hoạt động vui chơi trong dịp Tết. Trong đó, tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 8 điểm, các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tăng cường lực lượng phối hợp công an xã và các lực lượng tại chỗ nắm chắc tình hình cơ sở. Do vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc đột xuất, phức tạp; tình hình tội phạm, vi phạm cơ bản được kiểm chế và kiểm soát.

Các khu du lịch và bãi tắm trên địa bàn đã đón được lượng khách đến du lịch, vui chơi, tắm biển đến khá đông, tuy nhiên các huyện, thị xã và TP đều chuẩn bị các sự kiện và lực lượng tiếp đón chu đáo; không có trường hợp du khách phản ánh, kiến nghị về giá dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú du lịch.

Tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh đón khoảng hơn 773 nghìn lượt khách, tăng hơn 13% so với dịp Tết năm 2024, doanh thu đạt hơn 747 tỉ đồng…

Triển khai các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Sau kỳ nghỉ Tết, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các ngành, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và tổ chức công bố, triển khai ngay khi các đề án được thông qua.

Chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm các dự án đầu tư công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch năm 2025. Ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 3-2. Ảnh: HT

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, lập quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương; xử lý các dự án chậm triển khai để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống làm giảm tội phạm về trật tự xã hội, hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, bảo đảm quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn giao thông và PCCC.