Bách khoa Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh và lịch thi đánh giá tư duy 2026 23/10/2025 22:26

Tối 23-10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 9.880 sinh viên, với ba phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA); xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (giữ nguyên 11 tổ hợp xét tuyển và môn chính theo các năm trước bao gồm: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01).

Đối với quy định về ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D04, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), FL3 (tiếng Trung Khoa học và Công nghệ), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh hoặc ngoại ngữ như: chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên; chứng chỉ IELTS (Academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương; điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-BA, TROY-IT, FL2 (tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như: chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B2 trở lên; chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương.

Quy định về các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến được tổ chức thành 3 đợt tại 11 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, và Đà Nẵng.

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Ngày thi 24 và 25-1-2026 14 và 15-3-2026 16 và 17-5-2026 Ngày đăng ký 5 đến 15-12-2025 5 đến 15-2-2026 5 đến 15-4-2026

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 50 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa để xét tuyển. Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học gồm: khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; khối ngành y, dược; khối ngành công nghiệp, nông nghiệp.