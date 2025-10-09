Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm rõ nghi vấn về bài báo khoa học và người thân trong vụ tuyển sinh tiến sĩ 09/10/2025 18:59

(PLO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết điểm kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh Âu Nhật Huy có giảm từ 10 xuống 9,5 vì liên quan đến một bài báo bị rút khỏi tạp chí khoa học nhưng không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Chiều tối ngày 9-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có báo cáo gửi lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo UBND TP.HCM về việc rà soát quy trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025. Động thái này được đưa ra sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đặt vấn đề về tính minh bạch của kỳ tuyển sinh.

Tuyển sinh đúng quy định, có rà soát độc lập

Theo báo cáo, ngày 30-9, trường công bố kết quả chấm điểm kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”, đặc biệt liên quan đến thí sinh Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, được cho là người trúng tuyển tiến sĩ ngành y.

Các nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và trang tin, kéo theo nhiều bình luận, suy diễn về mối quan hệ cá nhân cũng như quy trình xét tuyển, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Trước diễn biến đó, ngày 6-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ra quyết định thành lập Tổ công tác rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025. Đến ngày 9-10, Hội đồng tuyển sinh sau ĐH 2025–2026 đã họp để xem xét cụ thể trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

Kết quả rà soát cho thấy trường đã ban hành thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 đúng thời hạn, công khai trên trang thông tin điện tử và thực hiện đúng các quy định hiện hành. Tổng cộng có 31 thí sinh dự thi vào bốn ngành: Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh).

Hồ sơ của thí sinh được tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ đầy đủ. Việc xét tuyển, chấm điểm đề cương và phê duyệt kết quả trúng tuyển được tiến hành đúng kế hoạch, có biên bản họp Hội đồng và danh sách điểm công khai, minh bạch.

Với trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy, trường xác nhận có tên trong danh sách trúng tuyển, được xét tuyển đúng quy trình và có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm dự thi. Điểm xét tuyển của thí sinh đạt theo quy chế.

Âu Nhật Huy là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển đợt tuyển sinh tiến sĩ tháng 9-2025

Làm rõ vấn đề liên quan đến người thân và bài báo khoa học

Liên quan đến thông tin cho rằng thí sinh này là con của một giảng viên trong trường, Trường cho biết PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường – mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm nay. Việc này đảm bảo đúng nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Về hồ sơ nghiên cứu khoa học, thí sinh Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo, trong đó có 5 bài đăng trên tạp chí trong nước (thuộc danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xếp loại 0-1 điểm năm 2025) và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế có tên trong danh mục Scopus. Theo quy định, số điểm quy đổi cho phần kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh đạt mức tối đa 10 điểm, đưa tổng điểm trung bình đạt 88,8 điểm.

Tuy nhiên, ngày 8-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thông báo từ tác giả chính của một trong các bài báo quốc tế mà thí sinh nộp hồ sơ, cho biết bài báo này đã được rút khỏi tạp chí “Chronic Obstructive Pulmonary Disease” (số phát hành tháng 7-2025). Sau khi điều chỉnh, điểm kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh còn 9,5 điểm, tổng điểm trung bình giảm xuống 88,3 điểm – nhưng không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Nhà trường khẳng định quy trình minh bạch, tuân thủ quy chế

Từ kết quả rà soát, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 được thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế nội bộ. Nhà trường cho biết luôn tuân thủ nguyên tắc liêm chính học thuật và minh bạch trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tuyển sinh.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cam kết nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào liên quan đến liêm chính khoa học của cá nhân hoặc tập thể thuộc trường, sẽ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định. Đồng thời, trường đề nghị các cơ quan truyền thông đưa tin dựa trên thông tin chính thức, khách quan, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và danh dự của các cá nhân liên quan.