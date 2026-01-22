Bài phát biểu bất ngờ của ông Trump tại Davos 22/01/2026 06:30

(PLO)- Tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầy bất ngờ về vấn đề thuế quan và Greenland.

Ngày 21-1 tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở TP Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu bất ngờ về hai vấn đề đang rất được chú ý hiện tại: khả năng dùng vũ lực kiểm soát Greenland và cảnh báo áp thuế lên 8 nước châu Âu phản đối ông kiểm soát Greenland.

Nhà lãnh đạo Mỹ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland và tuyên bố một thỏa thuận đang trong tầm ngắm nhằm chấm dứt tranh chấp về vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này.

Cụ thể, tại WEF, ông Trump đã rút lại những tuyên bố đanh thép trong nhiều tuần qua rằng Mỹ phải sở hữu Greenland và sẽ đánh thuế lên châu Âu nếu phản đối chủ trương của Mỹ, vốn đã làm rung chuyển liên minh NATO và đe dọa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu mới.

Thay vào đó, ông Trump cho biết các đồng minh phương Tây tại Bắc Cực có thể thiết lập một thỏa thuận mới, đáp ứng mong muốn của ông về một hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) và quyền tiếp cận các khoáng sản chiến lược, đồng thời ngăn chặn tham vọng của Nga và Trung Quốc tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở TP Davos (Thụy Sĩ) ngày 21-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Đó là một thỏa thuận mà tất cả mọi người đều rất hài lòng. Đó là một thỏa thuận dài hạn, mang tính tối thượng. Nó đặt tất cả các bên vào vị thế thực sự tốt, đặc biệt là khi xét đến vấn đề an ninh và khoáng sản" - ông Trump chia sẻ với phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Theo Reuters, trước khi gặp ông Rutte, ông Trump vẫn vẫn kiên quyết rằng ông sẽ không chấp nhận điều gì thấp hơn quyền sở hữu hoàn toàn đối với Greenland, đồng thời chỉ trích Đan Mạch là "vô ơn" khi từ chối nhượng lại quyền kiểm soát hòn đảo.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ và NATO đã "hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận tương lai đối với Greenland và thực tế là toàn bộ vùng Bắc Cực".

Ông Trump cũng thay đổi lập trường với cảnh báo áp thuế lên châu Âu, vốn được dùng làm đòn bẩy để giành quyền kiểm soát đảo Greenland.

Cụ thể, ông Trump nói rằng "dựa trên sự thấu hiểu này, tôi sẽ không áp dụng các mức thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-2".

Theo Reuters, một phát ngôn viên của NATO cho biết 7 đồng minh NATO tại Bắc Cực sẽ hợp tác để đảm bảo an ninh tập thể.

"Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ được thúc đẩy nhằm đảm bảo rằng Nga và Trung Quốc không bao giờ giành được chỗ đứng - dù là về kinh tế hay quân sự - tại Greenland" - người phát ngôn này khẳng định.

Phía Đan Mạch cho rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua "ngoại giao thầm lặng" thay vì trên mạng xã hội.

"Điều then chốt đối với chúng tôi là kết thúc sự việc này với sự tôn trọng dành cho sự toàn vẹn và chủ quyền của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland" - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen trả lời đài DR.

Ông Rasmussen xác nhận đã trao đổi với Tổng thư ký Rutte nhưng từ chối cung cấp chi tiết về những gì đã được thống nhất. Chính quyền Greenland hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Trump cho biết đã giao phó cho Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia các cuộc thảo luận tiếp theo.