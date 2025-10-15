Ban Bí thư: Nâng mức đóng, mở rộng mức hưởng BHYT 15/10/2025 12:55

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị 52 của Ban Bí thư, về việc thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Tỉ lệ bao phủ BHYT hiện nay chưa bền vững

Chỉ thị nêu rõ, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 ngày 7-9-2009 về đẩy mạnh BHYT trong tình hình mới, công tác BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước trở thành một trụ cột cơ bản của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tính đến hết năm 2024, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 94,29% dân số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT bước đầu phát huy hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh BHYT chuyển biến tích cực, các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân và cộng đồng được cải thiện.

Dù vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38 vẫn còn tồn tại, hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, thiếu tính chiến lược.

Tỉ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững; công tác giám định BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn vướng mắc; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở và vùng khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên, theo Ban Bí thư, là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và một bộ phận nhân dân, doanh nghiệp về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm đối với BHYT chưa cao.

Các chính sách về BHYT chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; mức đóng BHYT còn thấp, giá dịch vụ y tế chưa tính đủ.

Mở rộng chi trả BHYT đối với một số dịch vụ

Để thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch về BHYT.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh bao phủ BHYT theo hộ gia đình. Nhà nước tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế.

Đến năm 2026, tỉ lệ bao phủ y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT đáp ứng mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; nghiên cứu nâng mức đóng BHYT phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT.

Cùng với đó, thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân; tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.

Đặc biệt, Ban Bí thư yêu cầu từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỉ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng BHYT và khả năng cân đối của quỹ BHYT.

Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của BHYT đối với một số dịch vụ y tế phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Nghiên cứu cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ các quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, thuế rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm.

Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân về BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tham gia BHYT, xác định việc tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của toàn xã hội.

Cùng với đó, cần đầu tư cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong phòng bệnh và khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt tại y tế cơ sở, vùng khó khăn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế dự phòng, khám chữa bệnh BHYT; triển khai các giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh.