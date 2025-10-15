Ban Bí thư: Nâng mức đóng, mở rộng mức hưởng BHYT

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị 52 của Ban Bí thư, về việc thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.
Tỉ lệ bao phủ BHYT hiện nay chưa bền vững
Chỉ thị nêu rõ, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 ngày 7-9-2009 về đẩy mạnh BHYT trong tình hình mới, công tác BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước trở thành một trụ cột cơ bản của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tính đến hết năm 2024, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 94,29% dân số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT bước đầu phát huy hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh BHYT chuyển biến tích cực, các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân và cộng đồng được cải thiện.
Dù vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38 vẫn còn tồn tại, hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, thiếu tính chiến lược.
Tỉ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững; công tác giám định BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn vướng mắc; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở và vùng khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu.
Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên, theo Ban Bí thư, là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và một bộ phận nhân dân, doanh nghiệp về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm đối với BHYT chưa cao.
Các chính sách về BHYT chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; mức đóng BHYT còn thấp, giá dịch vụ y tế chưa tính đủ.
Mở rộng chi trả BHYT đối với một số dịch vụ
Để thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch về BHYT.
Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh bao phủ BHYT theo hộ gia đình. Nhà nước tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế.
Đến năm 2026, tỉ lệ bao phủ y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.
Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT đáp ứng mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; nghiên cứu nâng mức đóng BHYT phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT.
Cùng với đó, thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân; tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.
Đặc biệt, Ban Bí thư yêu cầu từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỉ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng BHYT và khả năng cân đối của quỹ BHYT.
Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của BHYT đối với một số dịch vụ y tế phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.
Nghiên cứu cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ các quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, thuế rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm.
Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân về BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tham gia BHYT, xác định việc tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của toàn xã hội.
Cùng với đó, cần đầu tư cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong phòng bệnh và khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt tại y tế cơ sở, vùng khó khăn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế dự phòng, khám chữa bệnh BHYT; triển khai các giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh.
Hàng chục nghìn tỉ đồng đã được BHYT thanh toán
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính từ năm 2020 đến tháng 8-2025, có khoảng 41.188 trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 500 triệu đồng đến hơn 2 tỉ đồng, với tổng số tiền chi trả hơn 33.000 tỉ đồng.
Hiện nay, người tham gia BHYT được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT. Nhóm yếu thế (trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) được nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.
Quỹ BHYT hiện chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, MRI, CT...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có một số loại thuốc điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác).
Trước và sau nhiều kỳ họp Quốc hội khoá XV, cử tri các tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục thuốc BHYT. Đồng thời, cử tri cũng cho rằng mức đóng BHYT hiện nay cao so với thu nhập của người dân. Đối với cán bộ, công chức được tăng lương hằng năm thì mức đóng BHYT tăng là hợp lý, nhưng với nhiều người dân thu nhập không tăng thì mức tăng này gây khó khăn.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng, mức đóng BHYT hiện được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng.
Liên quan đến quy định mức đóng BHYT khác nhau giữa cán bộ, công chức và người dân, bà Lan cho biết điều này là phù hợp và đã được thực hiện từ khi có Luật BHYT. Theo đó, người dân đóng BHYT theo mức lương cơ sở, trong khi công chức đóng BHYT theo lương tháng.
Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị về việc điều chỉnh mức đóng cho phù hợp với thu nhập thực tế của người dân, đặc biệt là người lao động phi chính thức - nhóm có tỉ lệ tham gia BHYT còn hạn chế.
Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, BHXH Việt Nam và các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng mở rộng chính sách hỗ trợ. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ cần được cân đối với khả năng ngân sách, lộ trình cải cách tiền lương và định hướng phát triển bền vững quỹ BHYT trong dài hạn.