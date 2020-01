Mức phạt tăng, giám sát chặt chuyện ‘cưa đôi’ với CSGT

Nồng độ cồn quá ngưỡng, cầu cứu “người thân”, bị CSGT từ chối Tối 6-1, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019. Tại phố Lý Thường Kiệt, lực lượng CSGT phát hiện ông H. có biểu hiện sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe máy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này lên tới 0,627 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng vi phạm cao nhất trong quy định. Ông H. xin vài phút gọi điện thoại cho người thân. Sau một hồi gọi điện thoại, ông H. tiến lại gần một chiến sĩ CSGT và “nhờ anh nghe máy nói chuyện mấy câu” nhưng chiến sĩ này kiên quyết không nghe máy. Vị CSGT này nói: “Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu CSGT ra đường không nghe điện thoại”. Nhiều lần đề nghị tổ công tác nghe điện thoại của “người thân” mà không được, sau gần 1 giờ đồng hồ, tài xế mới chịu ký vào biên bản vi phạm. Theo tổ công tác, với lỗi vi phạm nồng độ cồn vượt mức cao nhất, ông H. bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe bảy ngày. Thiếu tá Ngô Duy Quang (cán bộ Đội CSGT số 1) cho biết: “Mọi người đều công bằng trước pháp luật, không có vùng cấm, không ai có thể can thiệp vào việc kiểm tra cũng như xử lý của lực lượng chức năng”.