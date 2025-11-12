Bán giày dép nhưng ‘nổ’ quen Chánh án TAND TP.HCM để lừa tiền chạy án 12/11/2025 11:51

(PLO)- Trương Văn Bắt "nổ" quen với Chánh án TAND TP.HCM, có thể chạy giảm án từ tử hình xuống chung thân, mục đích để lừa tiền chạy án từ người nhà bị cáo.

Ngày 12-11, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Bắt (37 tuổi; ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận chạy án ma túy

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến năm 2024, Trương Văn Bắt dù không có mối quan hệ cũng như chức năng thực hiện giảm án cũng như xử lý các vụ việc liên quan đến toà án, công an nhưng đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Cụ thể, năm 2023, anh Hoàng Văn B (tỉnh Quảng Trị) có người bạn ở TP.HCM bị công an bắt về tội liên quan đến sử dụng trái phép chất ma tuý và được người phụ nữ tên Linh (tỉnh Quảng Trị) cho số điện thoại của Bắt để liên hệ chạy án.

Các bị hại cho biết vì tin tưởng Bắt nên đã chuyển tiền. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Qua điện thoại, Bắt biết nội dung anh B cần chạy án cho bạn nên Bắt giới thiệu mình có mối quan hệ nhiều lãnh đạo cơ quan nên sẽ giúp đỡ; xử lý thành xử phạt hành chính chứ không xử lý hình sự, với giá 160 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Bắt tiếp tục cho biết không xử lý hành chính được nhưng có phương án thứ 2 là sẽ chạy án ở TAND cho mức án thấp nhất và phải đưa thêm 100 triệu đồng. Đồng thời, đưa thêm 30 triệu đồng để cho tại ngoại về nhà trước Tết Nguyên đán 2024.

Vì tin tưởng, anh B và người nhà đã chuyển tổng 280 triệu đồng cho Bắt để chạy án nhưng Bắt không thực hiện mà dùng tiền để tiêu xài cá nhân.

Tương tự, một nạn nhân ở xã A Lưới 2, TP Huế, cũng bị Bắt lừa số tiền 170 triệu đồng để thực hiện chạy án liên quan đến ma tuý do Công an TP.HCM bắt giữ.

Nổ quen Chánh án TAND TP.HCM

Bắt còn nói dối mình có mối quan hệ với Chánh án TAND TP.HCM để chạy án, giúp người nhà bị cáo giảm án.

Cụ thể, Bắt đã lừa dối chị Nguyễn Thị Thuý H (xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) có chồng bị án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý để xuống án chung thân. Bắt đã lên mạng tìm mẫu đơn rồi gửi cho chị H để chị H gửi đơn xin giảm án cho chồng. Bắt nói dối rằng muốn xin giảm án phải tặng quà cho Chánh án TAND TP.HCM với số tiền 35 triệu đồng.

Bắt cũng đưa ra thông tin gian dối rằng quen biết Chánh án TAND TP.HCM để lừa chị TL (xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 155 triệu đồng để giảm án cho anh trai bị kết án tử hình xuống án chung thân khi xử phúc thẩm.

Bắt khai nhận mình chỉ học hết lớp 8 rồi lên TP.HCM để làm ăn và lừa đảo. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tuy nhiên, sau khi phiên toà phúc thẩm diễn ra với kết quả giữ nguyên bản án là tử hình thì Bắt tiếp tục nói với bị hại rằng tòa xử vậy thôi chứ sau này vẫn xuống án thấp hơn.

Từ năm 2023 đến 2024, Bắt đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền 645 triệu đồng. Số tiền này, bị cáo dùng để tiêu xài cá nhân.

Kiểm sát viên làm rõ vai trò của những người liên quan trong việc chạy án. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Khai nhận tại toà, bị cáo thừa nhận hành vi của mình khi đã lừa dối các nạn nhân rằng quen biết các cơ quan để chạy án. Bị cáo cho biết mình chỉ học hết lớp 8 rồi lên TP.HCM mở xưởng sản xuất giày dép.

Trong nhiều lần đi chơi thì quen biết một người tên Linh (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị), Linh vào TP.HCM làm ở quán karaoke và bị bắt khi sử dụng chất ma tuý. Bắt cũng đã nhiều lần hỗ trợ cho Linh khi Linh bị bắt. Từ đây, Linh kết nối, giới thiệu cho người cần chạy án ở khu vực phía Nam.

Bị cáo cho biết mình có đến các đơn vị công an để thăm hỏi người bị bắt để lấy thông tin, thông báo về cho gia đình họ. Đồng thời, nhận lại các tài sản của người bị bắt để gửi về quê cho gia đình. Cùng với đó, có sử dụng một ít tiền để thuê luật sư hỗ trợ, xăng xe đi lại và ăn uống.

Trước những hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Bắt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.