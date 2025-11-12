Bão số 13 quét qua Đắk Lắk: Nhiều nhà yến hư hỏng, đàn chim chết hàng loạt 12/11/2025 18:20

(PLO)- Bão số 13 khiến nhiều đàn chim yến ở Đắk Lắk bị gió quật chết hoặc tìm nơi tránh bão, không trở về tổ.

Ngày 12-11, ông Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội yến sào Đắk Lắk cho biết bão số 13 đã khiến nhiều nhà yến, thiết bị dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, thiệt hại.

Ngoài ra, nhiều đàn yến bay về tổ trong bão, bị gió quật chết. Nhiều đàn yến khác đi kiếm ăn xa hàng trăm cây số, khi gặp gió bão thì tìm nơi tránh trú, không trở về tổ.

Bên trong một nhà yến ở Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Vì vậy, nhiều hộ nuôi yến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại từ 10% đến 30% số lượng đàn yến.

“Hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại từ các hộ nuôi chim yến. Tuy nhiên, vừa qua nhiều đàn chim yến bay về trong cơn bão, bị gió quật chết. Sau bão, số lượng đàn yến của nhiều hộ chăn nuôi bị suy giảm rất đáng kể”, ông Khiêm thông tin.

Ông Ngô Minh Phụng, (57 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) buồn rầu chia sẻ, gia đình ông nuôi chim yến từ năm 2015. Sau đợt bão vừa qua, đàn chim yến của ông Phụng giảm hơn 30% số lượng.

“Bão số 13 khiến số lượng chim yến của tôi giảm hẳn. Mấy ngày qua, tôi dùng nhiều cách dẫn dụ chim yến về tổ và đang bảo trì thiết bị để khôi phục sản xuất”, ông Phụng rầu rĩ.

Người dân bảo trì nhà nuôi chim yến. Ảnh: H.T

Đồng cảnh ngộ, ông Nguyễn Đức Nhạ (ngụ phường Tuy Hòa) cho hay, mưa gió do bão số 13 khiến thiết bị âm thanh dẫn dụ yến của gia đình ông bị hỏng. Số lượng đàn chim yến cũng giảm mạnh, chim yến chết nhiều trong bão theo ông Nhạ chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Ông Nhạ mắt ngước nhìn lên trần nhà yến có loe ngoe vài con rồi thở dài: “Giờ phải sửa chữa thiết bị âm thanh rồi mới tính đến chuyện dẫn dụ chim yến về tổ. Không biết đến khi nào mới trở lại được như trước bão”.

Một nhà nuôi chim yến ở Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Vẫn theo ông Nhạ, nuôi chim yến là nghề chính của nhiều hộ dân trên địa bàn. Đợt bão số 13 vừa rồi đã gây thiệt hại đối với gia đình ông và các hộ khác.

Dù đang đối diện với những khó khăn phía trước nhưng ông Nhạ cho rằng, đó cũng là “phép thử” để ông cũng như các hộ nuôi yến tìm giải pháp phòng chống thiên tai kĩ hơn.