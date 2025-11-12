Bão số 13 quét qua Đắk Lắk: Nhiều nhà yến hư hỏng, đàn chim chết hàng loạt

Ngày 12-11, ông Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội yến sào Đắk Lắk cho biết bão số 13 đã khiến nhiều nhà yến, thiết bị dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, thiệt hại.
Ngoài ra, nhiều đàn yến bay về tổ trong bão, bị gió quật chết. Nhiều đàn yến khác đi kiếm ăn xa hàng trăm cây số, khi gặp gió bão thì tìm nơi tránh trú, không trở về tổ.
Vì vậy, nhiều hộ nuôi yến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại từ 10% đến 30% số lượng đàn yến.
“Hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại từ các hộ nuôi chim yến. Tuy nhiên, vừa qua nhiều đàn chim yến bay về trong cơn bão, bị gió quật chết. Sau bão, số lượng đàn yến của nhiều hộ chăn nuôi bị suy giảm rất đáng kể”, ông Khiêm thông tin.
Ông Ngô Minh Phụng, (57 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) buồn rầu chia sẻ, gia đình ông nuôi chim yến từ năm 2015. Sau đợt bão vừa qua, đàn chim yến của ông Phụng giảm hơn 30% số lượng.
“Bão số 13 khiến số lượng chim yến của tôi giảm hẳn. Mấy ngày qua, tôi dùng nhiều cách dẫn dụ chim yến về tổ và đang bảo trì thiết bị để khôi phục sản xuất”, ông Phụng rầu rĩ.
Đồng cảnh ngộ, ông Nguyễn Đức Nhạ (ngụ phường Tuy Hòa) cho hay, mưa gió do bão số 13 khiến thiết bị âm thanh dẫn dụ yến của gia đình ông bị hỏng. Số lượng đàn chim yến cũng giảm mạnh, chim yến chết nhiều trong bão theo ông Nhạ chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.
Ông Nhạ mắt ngước nhìn lên trần nhà yến có loe ngoe vài con rồi thở dài: “Giờ phải sửa chữa thiết bị âm thanh rồi mới tính đến chuyện dẫn dụ chim yến về tổ. Không biết đến khi nào mới trở lại được như trước bão”.
Vẫn theo ông Nhạ, nuôi chim yến là nghề chính của nhiều hộ dân trên địa bàn. Đợt bão số 13 vừa rồi đã gây thiệt hại đối với gia đình ông và các hộ khác.
Dù đang đối diện với những khó khăn phía trước nhưng ông Nhạ cho rằng, đó cũng là “phép thử” để ông cũng như các hộ nuôi yến tìm giải pháp phòng chống thiên tai kĩ hơn.
Theo Hội yến sào tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 căn nhà nuôi chim yến, sản lượng yến thô năm 2025 ước đạt hơn 12 tấn. Riêng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hiện có khoảng 1.200 nhà yến, tổng sản phẩm yến thô năm 2025 ước đạt trên 5 tấn.
Hội yến sào Đắk Lắk khuyến cáo bà con không xây nhà yến trái phép. Ở vùng nuôi yến được quy hoạch, bà con nên xây dựng nhà yến đúng quy cách, đúng kĩ thuật, hướng đến yếu tố bền vững, lâu dài.
Đồng thời, các hộ nuôi chim yến nên tham gia hiệp hội ngành nghề của địa phương. Từ đó, bà con sẽ được cập nhật các kiến thức, quy trình vận hành, bảo trì nhà yến để nhân đàn. Kịp thời nắm thông tin về các yếu tố thiên tai gây bất lợi cho nghề nuôi yến để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.