Bão số 15 giảm còn cấp 9, tàn dư của bão Senyar tan dần trên Biển Đông 29/11/2025 17:37

(PLO)- Chiều nay, bão số 15 đã giảm xuống cấp 9. Còn áp thấp nhiệt đới là tàn dư của cơn bão Senyar đi vào Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Chiều nay, 29-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 15 (bão Koto) đã giảm còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Bão số 15 suy yếu còn cấp 9

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3-5km/h.

Khoảng 16 giờ chiều mai, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông. Cường độ bão vẫn giữ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 12,00N-15,50N; 111,00E-114,00E. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng Tây, tiếp tục suy yếu dần.

Khoảng 16 giờ ngày 1-12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông. Cường độ bão còn cấp 8-9, giật cấp 11. Những ngày sau đó, bão đổi hướng Tây Nam, tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tàn dư của cơn bão Senyar vào Biển Đông đã tan

Trong khi đó, cơn áp thấp nhiệt đới từ tàn dư của cơn bão Senyar đã đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông sáng nay.

Đến chiều nay, cơn áp thấp nhiệt đới này đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5.0°N. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây, chứ không đi về phía Đông.

Việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới trên là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.