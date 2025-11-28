Áp thấp nhiệt đới ‘độc lạ’ vào Biển Đông có đi vào đất liền Nam Bộ không? 28/11/2025 20:49

(PLO)- Theo các chuyên gia, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malayxia là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.

Chiều nay, 28-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát thông tin đầu tiên về cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, có xu hướng di chuyển lên phía Nam Biển Đông. Lúc này, trên Biển Đông, cơn bão số 15 - bão Koto - vẫn đang hoạt động.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơn áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ông Khiêm dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc.

Khoảng sáng và trưa mai, 29-11, có khả năng di chuyển vào khu vực phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Thông tin cụ thể hơn về cơn áp thấp nhiệt đới này, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5.0°N. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây, chứ không đi về phía Đông.

“Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện”, ông nói.

Đồng thời, ông cũng dự báo, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ là không cao.

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới này chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của đặc khu Trường Sa). Vùng biển phía Đông khu vực biển từ Lâm Đồng-Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5-4,0m. Biển động mạnh.

Dự báo vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới ở khu vực phía Nam gây ra bởi áp thấp nhiệt đới được xác định phía Nam vĩ tuyến 7,50N; 104,00E-108,50E.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra trong 24-48 giờ tới là phía Nam vĩ tuyến 9,50N; 105,50E-111,00E.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương đi xuyên qua khu vực Malaysia, sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22-11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26-11.

Sau đó bão suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia. Dù không phải bão rất mạnh về gió, bão Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.