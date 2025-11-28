Áp thấp nhiệt đới nối tiếp bão số 15 đang hoạt động trên Biển Đông 28/11/2025 14:49

(PLO)- Dự báo, 24 giờ tới, một cơn áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông, trong khi bão số 15 vẫn đang hoạt động.

Chiều 28-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo về một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, trong khi cơn bão số 15 (bão Koto) đang hoạt động.

Trung tâm này cho biết, hiện nay, bão số 15 đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Lúc 13 giờ, tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 N-112,7E, trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông khi bão số 15 vẫn đang hoạt động.

Dự báo trong 1-2 ngày tới bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Ngày 30-11 bão đổi hướng di chuyển phía Tây. Ngày 1-12, bão di chuyển Tây Tây Nam (trung bình mỗi ngày suy yếu đi khoảng 1 cấp), khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi-Đắk Lắk thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý tác động tàu thuyền trong ba ngày tới: Vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, hiện nay, ở khu vực vùng biển phía Đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1N-104,3E.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 ở khu vực phía Tây Nam của khu vực Nam Biển Đông.

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, trong lịch sử, Biển Đông cũng từng xuất hiện hai cơn bão/áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động.