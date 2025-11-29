Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, bão Koto sắp gây mưa từ Huế đến Khánh Hoà 29/11/2025 08:42

(PLO)- Biển Đông đang có 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động. Trên đất liền, từ ngày 2 đến 3-12, Huế đến Khánh Hòa, trọng tâm là ven biển, có mưa vừa, mưa to.

Sáng nay, 29-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Malaysia đã di chuyển vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Lúc 7h sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1N-105,2N, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Sau đó nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu và tan trên khu vực vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông.

Biển Đông đang có 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động.

Dự báo cơn áp thấp nhiệt đới này chủ yếu gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0 m. Biển động mạnh ở khu vực Nam Biển Đông (vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa).

Dự báo cơn áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng đất liền Nam Bộ.

Về diễn biến bão số 15 (bão Koto), lúc 7h sáng nay, bão ở vào khoảng 13,6N-112,3E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Tây Bắc, cường độ cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc. Từ ngày 1-12, bão đổi hướng di chuyển sang hướng Tây. Từ ngày 2-12 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Sau bão di chuyển lệch hẳn về phía Nam, cường độ suy yếu dần, khả năng yếu thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền miền Trung.

Dự báo bão số 15 gây gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0 m, biển động mạnh trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Trên đất liền từ ngày 2 đến 3-12 khu vực từ Huế đến Khánh Hòa (trọng tâm là ven biển) có mưa vừa, mưa to (lượng mưa trong 2 ngày vào khoảng 70-150 mm).