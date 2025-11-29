Thông tin mới nhất về hiện tượng bão số 15 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông 29/11/2025 07:29

(PLO)- Bão số 15 đang loanh quanh trên khu vực giữa Biển Đông, cường độ suy yếu dần. Dự báo hôm nay, cơn áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Malaysia cũng đi vào khu vực Nam Biển Đông.

Sáng nay, 29-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 15 (bão Koto) đang suy yếu.

Bão số 15 đang giảm cấp

Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Dự báo trong những ngày tới, bão đổi hướng liên tục và tiếp tục suy yếu. Ngày 30-11, bão đổi sang hướng Bắc, tốc độ 3-5km/h, cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 11,50N-15,00N; 111,00E-115,00E.

Ngày 1-12, bão đổi hướng Tây, tốc độ 3km/h, cường độ giảm còn cấp 9. Ngày 2-12, bão đổi hướng Tây Tây Nam, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Với cơn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia, lúc 1h sáng nay, đang ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong hôm nay, cơn áp thấp nhiệt đới này có khả năng đi vào vùng biển khu vực Nam Biển Đông.

Biển Đông sắp có hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Nam vĩ tuyến 8,00N; 104,00E-108,50E.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơn áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malayxia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này, sau bão Vamei năm 2001.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22-11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26-11. Sau đó bão suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5.0°N. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây, chứ không đi về phía Đông.

Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.