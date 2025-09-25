Bão số 9 tiến gần Quảng Ninh, gió giật cấp 11 25/09/2025 06:26

(PLO)- Lúc 4 giờ ngày 25-9, tâm bão số 9 đang ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông.

Sáng 25-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 4 giờ, tâm bão số 9 (bão Ragasa) đang ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 9.

Dự báo trong vài giờ tới, bão số 9 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh, tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 111,5E. Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25-9 đến hết đêm 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25-9 đến 27-9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.