Bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa với 7 mẹo giúp ngăn ngừa virus 30/05/2025 13:23

(PLO)- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc duy trì vệ sinh cá nhân và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa virus là vô cùng quan trọng để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh theo mùa.

Độ ẩm cao và tình trạng nước ứ đọng trong mùa mưa là môi trường thuận lợi cho virus và vi khuẩn sinh sôi. Các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm và cảm lạnh dễ lây lan nhanh chóng trong không gian kín, ẩm ướt.

Tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn uống cân bằng vì một hệ miễn dịch khỏe mạnh là "lá chắn" tốt nhất để ngăn ngừa virus. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trong khi đó, các bệnh do truyền như sốt xuất huyết bùng phát mạnh do muỗi sinh sản trong nước đọng... Dưới đây là 7 mẹo giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng do virus trong mùa gió mùa mưa.

Tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn uống cân bằng

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh là "lá chắn" tốt nhất chống lại các bệnh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, dinh dưỡng tốt là chìa khóa cho một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Hãy bổ sung các loại trái cây giàu Vitamin C như cam, ổi. Thêm tỏi, gừng và nghệ vào bữa ăn để tận dụng đặc tính kháng vi rút của chúng. Đừng quên giữ đủ nước cho cơ thể bằng cách uống nước ấm và trà thảo mộc để ngăn ngừa virus tốt nhất.

Tuyệt đối tránh thức ăn đường phố và nước bị ô nhiễm

Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa thường tăng đột biến trong mùa mưa do việc tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. An toàn thực phẩm là yếu tố đặc biệt quan trọng để ngăn ngừa các bệnh như thương hàn và viêm gan A.

Tránh xa thức ăn đường phố sống hoặc nấu chưa chín. Chỉ uống nước đã lọc hoặc đun sôi. Ưu tiên các bữa ăn được nấu chín tươi tại nhà để ngăn ngừa virus.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ

Tắm rửa và vệ sinh tay thường xuyên có thể giảm đáng kể sự lây lan của virus. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ nhấn mạnh rửa tay là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh tật.

Hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt là trước bữa ăn. Tắm nước ấm sau khi bị ướt mưa. Giữ quần áo, khăn tắm và giày dép khô ráo và sạch sẽ.

Bảo vệ cơ thể khỏi muỗi đốt

Sốt xuất huyết và sốt siêu vi bùng phát mạnh trong mùa mưa do muỗi sinh sản. Do đó, sử dụng thuốc xua muỗi và mắc màn khi ngủ. Mặc quần áo dài tay vào buổi tối. Đổ hết nước đọng trong chậu hoa, thùng làm mát và các vật chứa mở khác là cách ngăn ngừa virus.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Thông gió kém trong nhà có thể tạo điều kiện cho vi rút trong không khí tồn tại lâu hơn. Hãy mở cửa sổ khi có thể để tạo luồng không khí đối lưu. Sử dụng các loại cây trồng trong nhà như cây lọc không khí tự nhiên. Thường xuyên vệ sinh tường ẩm và nấm mốc. Một môi trường trong nhà sạch sẽ, khô ráo là điều cần thiết cho sức khỏe phổi và ngăn ngừa virus tốt nhất.

Tập thể dục thường xuyên nhưng cần khéo léo

Hoạt động thể chất đều đặn giúp cải thiện khả năng miễn dịch, nhưng tránh tập luyện ngoài trời trong điều kiện ẩm ướt hoặc trời mưa. Tập thể dục cũng giúp kiểm soát tình trạng chán nản và mệt mỏi theo mùa.

Tiêm vắc-xin và theo dõi triệu chứng sớm

Hãy đảm bảo bạn đã tiêm đủ các mũi vắc-xin cúm mùa và mũi tăng cường COVID-19. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn bị sốt, đau họng hoặc tiêu chảy. Không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Tiêm vắc-xin giúp giảm mức độ nghiêm trọng và nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.