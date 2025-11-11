Bắt đường dây trộm cát trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 người 11/11/2025 19:49

Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã triệt phá đường dây khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng, bắt giữ hàng chục người, khởi tố 8 người.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông chia làm nhiều tổ công tác để mai phục, bắt giữ.

Theo đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hằng đêm có hàng chục người tham gia trộm cát sông Trà Khúc. Nhóm này hoạt động khép kín với phân vai điều hành, khai thác, canh gác, cùng với các ghe hút cát, nhóm xe ba bánh chở cát về các điểm tập kết, nhóm máy xúc, nhóm phu xúc cát từ ghe lên xe ba bánh. Thời gian hoạt động từ rất 20 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh lập Chuyên án đấu tranh. Vừa qua, gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông chia làm nhiều tổ công tác để mai phục, bắt giữ.

Tại khu vực bãi bồi phía Bắc sông Trà Khúc đoạn qua phường Trương Quang Trọng bắt quả tang 2 nhóm cùng nhiều ghe đang hoạt động khai thác cát xây dựng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khi nhóm người đang hút cát trộm trên sông Trà Khúc.

Tại vị trí bãi bồi hướng Tây và hướng Đông phát hiện 4 ghe hút cùng nhiều phương tiện đưa cát lên bờ. Tổ công tác bắt giữ một số người làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng, tạm giữ hai ô tô tải chở cát từ bãi hút.

Lần theo dấu xe, tổ công tác phát hiện 3 điểm trữ cát trên phường Trương Quang Trọng. Với khối lượng cát tạm giữ trong đêm 155 m3 cát xây dựng vừa khai thác từ sông Trà Khúc.

Qua điều tra xác định, đường dây hoạt động khai thác cát trái phép cát trên sông Trà Khúc do Võ Quận (40 tuổi, ở Tổ dân phố Long Bàn, phường Trương Quang Trọng) cầm đầu, điều hành hoạt động từ đầu tháng 8-2025.

CSGT chặn bắt một xe tải chở cát trộm.

Nhóm này sử dụng nhóm Zalo chung gồm gồm “nhóm người cảnh giới”, “nhóm người điều khiển ghe hút cát”, “nhóm người lái xe ba bánh trung chuyển cát”, “nhóm người xúc cát từ ghe lên xe ba bánh” hoạt động có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của Võ Quận.

Thời gian từ 21 giờ đến khoảng hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, trên 30 người hoạt động theo nhiệm vụ giao. Mỗi đêm, các đối tượng khai thác khoảng 300m3 cát, giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi lấy cát từ ghe hút, các xe ba bánh chở cát vào đổ tại các bãi trữ. Các ô tô mua cát sẽ đến bãi trữ lấy. Ngoài ra, còn bố trí người dọn sạch số cát rơi vãi gần khu vực mua bán cát nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

8 người bị khởi tố trong đường dây trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 8 người gồm Võ Quận, Bùi Văn Được, Nguyễn Hồng Thương, Nguyễn Đợi, Ngô Thanh Quang, Võ Quang Hồng, Đỗ Văn Vũ, Nguyễn Quang Cự về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự.

Ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người, khám xét nơi ở của 8 đối tượng để thu thập các tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài điều tra, phản ánh về tình trạng trộm cát trên sông Trà Khúc. Vào tháng 4-2025, báo đăng tải phóng sự "Công trường trộm cát trên sông Trà Khúc" phản ánh hoạt động khai thác cát trái phép, vận chuyển, tiêu thụ rầm rập trong đêm.

Theo đó, từ chiều tối, hàng chục ghe hút cát từ các nơi đổ về điểm trước công trình bờ kè trên sông Trà Khúc rồi thọc ống xuống hút cát. Cát được trộm sẽ được chuyển lên xe ba gác, chở đi tập kết tại các bãi trữ trong thôn Long Bàn. Sau đó, số cát sẽ được chuyển lên xe tải chở đến các cửa hàng vật liệu.

Công trường trộm cát trên sông Trà Khúc.

Đến tháng 9-2025, báo đăng tiếp phóng sự điều tra về tình trạng lợi dụng thi công bờ kè rồi xuống lòng sông Trà Khúc xúc cát chở đi bán. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ việc này