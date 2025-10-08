Bắt giam Huỳnh Ngọc Tuấn vì phát tán thông tin chống phá Nhà nước 08/10/2025 11:36

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn vì có hành vi tuyên truyền, phát tán thông tin nhằm chống phá Nhà nước.

Ngày 8-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật hình sự.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn. Ảnh: C.A

Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị TAND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng phạt 10 năm tù về tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2011, Huỳnh Ngọc Tuấn tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi truyền, đưa thông tin chống phá Nhà nước.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, giáo dục, răn đe Huỳnh Ngọc Tuấn.

Tuy nhiên, với tư tưởng cực đoan, phản động, từ đầu năm 2025 đến nay, Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp nhiều video, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.