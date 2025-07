Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ đánh dã man 2 học sinh ở TP.HCM 06/07/2025 18:23

(PLO)- Sau khi đánh đập dã man hai học sinh, 3 nghi phạm đã trốn lên Lâm Đồng nhưng bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đón lõng bắt gọn.

Chiều 6-7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bàn giao 3 nghi phạm liên quan đến vụ hành hung học sinh cấp 2 cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ba nghi phạm gồm: Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Vũ Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Ba nghi phạm trong vụ đánh học sinh ở TP.HCM bị bắt ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TD

Trước đó, tối 5-7, nhận được tin báo của Công an TP.HCM, lực lượng CSGT, Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Liên Hương rà soát, truy xét các nghi phạm có liên quan khi có thông tin những người này đang mặt tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

Đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, sau khoảng 2 giờ nhận tin báo, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng đón lõng tại xã Liên Hương, bắt gọn ba nghi phạm tại một nhà nghỉ ở xã Liên Hương. Ba nghi phạm sau đó được đưa về Công an xã Liên Hương.

Trước đó, Công an phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook ẩn danh đăng tải trong nhóm “VN 24h” một clip với nội dung: “Clip chủ tiệm Tiger Gaming trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (cũ) có hành động ‘tương tác’ tới tấp vào 2 khách hàng là học sinh cấp 2”.

Nội dung clip thể hiện người đàn ông đã hành hung trẻ em bằng tay, chân, nắp xô nhựa trong nhà để xe.

Lực lượng CSGT phối hợp bắt giữ các nghi phạm. Ảnh: TD

Nắm được thông tin, UBND phường chỉ đạo công an phường xác minh và xác định địa điểm vụ việc thực tế là quán Internet Tiger Gaming, tại số 98C Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 23-3.

Tuy nhiên, từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay, không có nạn nhân hay người chứng kiến nào trình báo.

Qua rà soát, Công an phường phối hợp tổ địa bàn Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) xác định hai thiếu niên trong clip là HTL (14 tuổi) và VMH (13 tuổi). Khi công an liên hệ mời gia đình hai em đến làm việc thì được biết các em đi chơi chưa về.

Trong khi đó, nhân viên quán game khai, hai thiếu niên đã sử dụng tài khoản game của người khác thay vì tài khoản cá nhân. Nhân viên đã nhắn tin qua Zalo báo cho chủ quán là NVH (30 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, hiện là phường Tân Thới Hiệp). Sau khi NVH đến quán, đã xảy ra vụ việc như trong clip.