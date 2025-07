Bắt giữ người bị truy nã quốc tế trốn ở Phú Quốc 11/07/2025 18:14

(PLO)- Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ bị can Zhang Zheng bị truy nã theo Lệnh tạm giam của Công an Quận Cán Du, TP Liên Vân Cảng, Trung Quốc khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.

Ngày 11-7, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một bị can người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Bị can vừa bị bắt là Zhang Zheng (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đang bị truy nã theo Lệnh tạm giam của Công an Quận Cán Du, TP Liên Vân Cảng, Trung Quốc.

Bị can Zhang Zheng bị truy nã theo Lệnh tạm giam của Công an Quận Cán Du, TP Liên Vân Cảng, Trung Quốc. Ảnh: CAAG

Cụ thể, chiều 9-7, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện và bắt giữ Zhang Zheng khi người này đang lẩn trốn tại khu phố Bãi Vòng. Thời điểm bị bắt, Zhang Zheng sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ bị can theo quy định, thực hiện các thủ tục bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xử lý theo quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.