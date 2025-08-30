Bắt giữ người đàn ông lừa chuyển tiền rồi bỏ trốn 30/08/2025 17:43

(PLO)- Sau khi nhờ nữ chủ tiệm tạp hóa ở Gia Lai chuyển khoản 10 triệu đồng, người đàn ông liền lên xe bỏ trốn.

Ngày 30-8, Công an xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã bắt giữ ông Trần Văn Định (41 tuổi, ngụ thôn Hòa Thuận, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-8, một người đàn ông lạ mặt đi xe máy đến tiệm tạp hóa của chị LTBH ở thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An nhờ chị H chuyển 6 triệu đồng qua tài khoản và hứa trả lại bằng tiền mặt. Tiếp đó, người đàn ông đề nghị chuyển thêm 4 triệu đồng.

Trần Văn Định tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người đàn ông này liền điều khiển xe máy bỏ chạy.

Nhận tin báo về người đàn ông lừa chuyển tiền, Công an xã Cửu An phối hợp với Công an xã Kông Bờ La, tỉnh Gia Lai cùng người dân vây bắt người đàn ông khi ông này điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 669 đoạn qua xã Kông Bờ La.

Bước đầu, người đàn ông khai tên Trần Văn Định. Ông Định còn khai đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền gần 10 triệu đồng ở địa bàn phường An Khê và xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.