Bắt giữ người đàn ông xâm hại trẻ em sau 12 năm lẩn trốn 08/05/2026 09:35

(PLO)- Bị can Châu Minh Ngọc đang lẩn trốn tại khu rẫy cà phê tại Lâm Đồng thì bị công an bắt giữ.

Ngày 8-5, thông tin từ Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sau 12 năm trốn truy nã.

Bị can Châu Minh Ngọc tại công an. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, bị can Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, thời điểm bị công an khởi tố, bị can Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ ở đâu.

Ngày 5-1-2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) ra quyết định truy nã đối với bị can Ngọc.

Công an đã triển khai nhiều biện pháp xác minh, truy bắt bị can Ngọc. Tuy nhiên, bị can liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngày 6-5, công an xác định bị can Ngọc đang lẩn trốn tại khu rẫy cà phê thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Ngay trong ngày, Công an phường Hoà Hiệp thành lập tổ công tác, phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng), bắt giữ thành công bị can Ngọc.