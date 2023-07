Bắt người thay tên đổi họ vào Bình Dương trốn truy nã 25 năm

(PLO)- 25 năm trước Trung vận chuyển ma túy rồi chống lại cảnh sát để bỏ trốn từ Nghệ An vào Bình Dương thay tên, đổi họ.

Chiều 14-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Văn Trung sau 25 năm trốn lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Năm nay, Trung 54 tuổi và đã thực hiện hành vi phạm tội lúc mới 29 tuổi.

Theo hồ sơ, đêm 30-8-1998, Trung (trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) cùng Nguyễn Văn Hùng chở nhau bằng xe máy Win 100 (không gắn biển kiểm soát) vận chuyển ma túy từ thị trấn Kim Sơn đến cổng Lâm trường Quế Phong (huyện Quế Phong). Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ thì Trung đã chống trả quyết liệt rồi lợi dụng đêm tối, địa hình khu vực rừng núi hiểm trở, bỏ trốn.

Cảnh sát đã bắt Hùng cùng tang vật là 9,5kg ma túy. Đến ngày 9-11-1998, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã đối với về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tháng 6-2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định được Trung đã thay đổi họ, tên và hiện đang cư trú tại TP Dĩ An (Bình Dương).

Từ đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trung sau 25 năm lẩn trốn. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý về Trung từ Bình Dương về Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đ.LAM