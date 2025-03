Bắt nhóm đưa 26kg ma túy tổng hợp và 12 bánh heroin vào Việt Nam 28/03/2025 13:38

Ngày 28-3, thông tin từ Biên phòng tỉnh Long An, các lực lượng phối hợp vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp và 12 bánh heroin.

Theo đó, rạng sáng ngày 12-3, tại khu vực Cầu 79, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng (Long An), Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP, chủ trì, phối hợp BĐBP tỉnh Long An (Phòng PCMT&TP và Đồn Biên phòng Sông Trăng); Phòng PC04 Công an tỉnh Long An; Phòng 1 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát hiện ô tô 51L-379.24 có biểu hiện nghi vấn do Võ Văn Mai (49 tuổi, xã Thuận Lợi, huyện Bến Cầu,Tây Ninh) điều khiển.

Lực lượng bắt quả tang Mai vận chuyển 26kg ma túy và 12 bánh heroin giấu trong túi trà. Ảnh:BP

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 26 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các túi trà và 12 bánh heroin.

Ngay sau khi bắt giữ Võ Văn Mai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bùi Ngọc Lân (68 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) và Đàm Quang Thương (55 tuổi, thường trú quận Tân Bình, TP.HCM) cũng bị bắt giữ. Đây là những đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp ba địa điểm liên quan tại Tây Ninh và TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ thêm một cân tiểu ly, một máy ép nhựa chuyên dụng để chia nhỏ, đóng gói ma túy, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.