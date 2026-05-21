'Bẻ lái' giấy kiểm dịch, cơ sở giết mổ trái phép hàng trăm con gà bị xử lý 21/05/2026 14:27

(PLO)- Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM vừa bắt quả tang một cơ sở giết mổ trái phép số lượng lớn gà lúc rạng sáng 21-5.

Rạng sáng 21-5, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật TP.HCM bất ngờ đột kích một cơ sở giết mổ trái phép trong khu dân cư trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Thành phần đoàn có sự phối hợp chặt chẽ, bao gồm đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội 3), Sở An toàn Thực phẩm và Công an phường Tân Đông Hiệp. Lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.Q (sinh năm 1977) đang trực tiếp giết mổ trái phép 300 con gà lông trắng tại nhà riêng.

Để tìm cách qua mặt, ông Q. xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20-5-2026. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ, điểm đến ghi trên giấy là cơ sở giết mổ khác tại phường Thuận Giao (TP.HCM), hoàn toàn không phải địa chỉ nhà riêng của ông Q.

Hành vi này cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật trên đường vận chuyển liên tỉnh, sau đó tự ý "bẻ lái" đưa về cơ sở lậu lén lút giết mổ, trốn tránh sự giám sát của lực lượng thú y.

Bắt quả tang cơ sở giết mổ trái phép tại TP.HCM.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM chỉ đạo lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hai lỗi: "Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép" (vi phạm Luật Thú y 2015) và "Đưa động vật đến địa điểm không đúng địa chỉ nơi đến được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm dịch".

Trao đổi với PLO, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết tổng mức phạt hành chính áp dụng với ông Q. là 10,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt ngay mọi hoạt động giết mổ trái phép, đồng thời buộc xử lý nhiệt 300 con gà tang vật để chuyển đổi mục đích sử dụng, tuyệt đối không tuồn ra thị trường làm thực phẩm. Việc truy quét quyết liệt các lò mổ lậu tiếp tục khẳng định cam kết của TP.HCM trong công tác phòng ngừa dịch bệnh từ xa.

Clip đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM bắt quả tang cơ sở giết mổ trái phép 300 con gà: