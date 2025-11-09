Bệnh viện Mắt TP.HCM khám cho 500 người dân và thực hiện gần 50 ca mổ tại Côn Đảo 09/11/2025 07:51

(PLO)- Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa hoàn thành chương trình tổ chức khám cho hơn 500 người dân và thực hiện gần 50 ca mổ thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân tại Côn Đảo.

Từ ngày 5-8.11, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM đã hoàn thành chương trình khám cho hơn 500 người dân tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Trong chương trình, các y bác sĩ của bệnh viện cũng thực hiện gần 50 ca mổ thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân đục thủy tinh thể tại trung tâm Y tế Quân Dân Y đặc khu Côn Đảo.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động y tế cộng đồng nhằm chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân vùng sâu, vùng xa của Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM khám mắt cho người dân đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác gồm 24 cán bộ y tế của Bệnh viện Mắt TP.HCM, do Ths.BS CK2. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện làm trường đoàn, cùng 10 điều dưỡng viên và các nhân viên hỗ trợ chuyên môn thuộc phòng Chỉ Đạo Tuyến và Phòng Công tác xã hội.

Trước đó, từ 5-6.11, trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) và tiến hành khám mắt tổng quát, tầm soát tật khúc xạ, đo thị lực và đo khúc xạ cho toàn bộ học sinh tại hai trường.

Qua đó, 1.752 học sinh đã được khám và tầm soát tật khúc xạ, 467 em được tặng gọn kính miễn phí.

Ths.BS CK2. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết: "Việc phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh là vô cùng quan trọng, không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà còn phòng ngừa các biến chứng về mắt trong tương lai. Chúng tôi rất vui mừng khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sức khỏe của các em học sinh và bà con tại vùng đảo xa."

Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo này là một phần trong chuỗi hoạt động y tế của Bệnh viện Mắt TP.HCM hướng đến việc khám mắt, tầm soát tật khúc xạ cho học sinh, khám mắt, tư vấn chăm sóc mắt và phát thuốc, phẫu thuật, thay thủy tinh thể nhân tạo.