Bị bắt vì in văn bằng, chứng chỉ giả rồi bán qua mạng xã hội 17/10/2025 19:08

(PLO)- Bùi Đình Nghĩa làm giả con dấu, ngồi ở nhà in văn bằng, chứng chỉ của nhiều trường đại học để bán, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Đình Nghĩa (31 tuổi, trú xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bùi Đình Nghĩa và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nghĩa sử dụng Facebook và Zalo để quảng cáo, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả của nhiều trường đại học. Các loại giấy tờ này được Nghĩa in ấn, làm giả ngay tại nhà, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia, mua bán hay sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; đồng thời các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra hồ sơ, văn bằng khi tuyển dụng để ngăn ngừa vi phạm.