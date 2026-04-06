Bị đâm vô cớ giữa đường, nam thanh niên tử vong, nghi phạm ra đầu thú 06/04/2026 18:20

(PLO)- Nam thanh niên ở Đồng Tháp đang đi xe máy thì bị người lạ áp sát, dùng dao tấn công gây tử vong rồi bỏ đi.

Chiều 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên vô cớ bị đâm tử vong trên đường.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về 1 nạn nhân bị đâm đang được cấp cứu và đã tử vong. Nạn nhân là NQV (22 tuổi, ngụ phường Trung An).

Nghi phạm Trần Phúc Hiền đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú về hành vi giết người.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 5-4, anh V. điều khiển xe mô tô chở 1 người bạn đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng. Lúc này có 1 thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát hỏi chuyện. Anh V. xuống xe thì bị người này tiếp cận và dùng dao gây thương tích ở đầu, cổ rồi bỏ đi.

Nạn nhân tiếp tục điều khiển xe đến đoạn gần vòng xoay Nguyễn Công Bình thì té ngã, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Trần Phúc Hiền (29 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) là nghi phạm. Được sự vận động của lực lượng chức năng, chiều 6-4, Hiền đã ra đầu thú.

Hiện vụ án đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.