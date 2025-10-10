Bị phạt vì tự ý mở đường lên núi Chư Nâm 10/10/2025 15:56

(PLO)- UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối một cá nhân vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm.

Ngày 10-10, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai), cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông CHTA (42 tuổi, ngụ phường Pleiku, Gia Lai) vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm, thuộc làng Gri, xã Biển Hồ.

UBND xã Biển Hồ quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông ông CHTA vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực núi Chư Nâm, thuộc làng Gri, xã Biển Hồ.

Theo UBND xã Biển Hồ, ông A đã tự ý mở đường, làm biến dạng diện tích 4.250m2. Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4m và chiều cao từ 0,5-1,5m so với mặt đất nền hiện trạng. Do vậy, buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trước đó, ông ông CHTA và ông LVQ (51 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) tự ý đào múc, san ủi, mở đường lên khu đất rẫy để vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau đó, UBND xã Biển Hồ nhận được phản ánh và vào cuộc xác định, tổng diện tích đất tự ý mở đường toàn tuyến hơn 4.250m2.

Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cũ cấp cho ông LVQ ông hơn 2.584 m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích san ủi chưa xác định được chủ sử dụng đất là 470 m2.