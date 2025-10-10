Bí quyết kiểm soát hội chứng chuyển hóa 10/10/2025 18:43

(PLO)- Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, can thiệp sớm bằng dinh dưỡng và thay đổi lối sống có thể giúp giảm đáng kể bệnh về hội chứng chuyển hóa.

Sáng 10-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học dinh dưỡng toàn quốc năm 2025 “Dinh dưỡng hợp lý kiểm soát hội chứng chuyển hóa”.

4 gánh nặng về dinh dưỡng

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết chưa bao giờ các quốc gia và người dân lại quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng như hiện nay. Ông nhấn mạnh, dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi sức khỏe và tuổi thọ của con người phụ thuộc trực tiếp vào việc ăn gì, uống gì mỗi ngày.

Hội nghị khoa học dinh dưỡng toàn quốc năm 2025 “Dinh dưỡng hợp lý kiểm soát hội chứng chuyển hóa sáng 10-10.

Theo PGS-TS Dương, Việt Nam luôn kiên định triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong cộng đồng. Nhờ đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế ghi nhận là “điểm sáng” trong cải thiện dinh dưỡng cộng đồng.

Tuy nhiên, hoạt động dinh dưỡng trong nước vẫn đang phải đối mặt với bốn gánh nặng: tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi còn ở mức 18,6%; tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng ở cả trẻ em và người lớn; cùng với đó là thiếu vi chất dinh dưỡng và gia tăng các bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến dinh dưỡng.

Để giải quyết căn cơ, PGS.TS Dương cho rằng cần hoàn thiện chính sách, pháp luật và các chương trình quốc gia về dinh dưỡng, đồng thời tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn cho mạng lưới dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng lâm sàng và hệ thống dinh dưỡng trong bệnh viện. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ dinh dưỡng chất lượng cao cũng là yếu tố then chốt để phát triển bền vững.

Tại hội nghị, PGS.TS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh hội chứng chuyển hóa đang là thách thức y tế công cộng toàn cầu. Ở Việt Nam, chẩn đoán sớm kết hợp với can thiệp dinh dưỡng và điều chỉnh lối sống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và giảm gánh nặng bệnh tật, đặc biệt là tim mạch và đái tháo đường type 2.

Theo bà Diệp, hội chứng chuyển hóa bao gồm nhiều rối loạn như béo bụng, tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và rối loạn lipid máu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chế độ dinh dưỡng không hợp lý, lối sống ít vận động, cùng các yếu tố tuổi tác, di truyền và đô thị hóa - những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Việc điều trị và kiểm soát hội chứng chuyển hóa cần tập trung vào thay đổi lối sống, kiểm soát cân nặng, huyết áp, lipid máu và glucose, đồng thời kết hợp điều trị bằng thuốc khi cần thiết để đạt hiệu quả lâu dài.

Các chuyên gia tại hội nghị cũng cho rằng: Điều chỉnh lối sống và tuân thủ điều trị được xem là kim chỉ nam giúp bệnh nhân đạt được mục tiêu đường huyết ổn định. Việc lựa chọn thuốc điều trị phù hợp, đảm bảo hiệu quả, an toàn, không gây tăng cân, đồng thời kiểm soát biến chứng và duy trì tuân thủ lâu dài, là yếu tố quan trọng trong chiến lược điều trị toàn diện bệnh đái tháo đường hiện nay.

Nước kiềm thiên nhiên có thể là một phần chiến lược dinh dưỡng

BS Phạm Đức Minh, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Quân y 103, cho biết việc ứng dụng dinh dưỡng tiêu hóa trong kiểm soát cân bằng kiềm - toan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mang lại nhiều lợi ích, giúp ổn định đường huyết, giảm viêm và bảo vệ chức năng thận. Hiệu quả này được tăng cường khi kết hợp dinh dưỡng tiêu hóa với nước khoáng kiềm thiên nhiên trong phác đồ điều trị toàn diện.

Theo BS Minh, dinh dưỡng tiêu hóa với khả năng kiểm soát chính xác thành phần dinh dưỡng là công cụ quan trọng, đặc biệt đối với những bệnh nhân suy giảm khả năng ăn uống.

BS Minh cho biết thêm, nước khoáng kiềm thiên nhiên có độ pH tự nhiên trên 7.0, thường giàu canxi, magie và kali. Nhiều nghiên cứu gợi ý rằng việc bổ sung nước kiềm trong chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường type 2 có thể cải thiện cân bằng kiềm – toan, giảm tình trạng toan nhẹ mạn tính, hỗ trợ kiểm soát glucose máu và bảo vệ thận. Khi được kết hợp hợp lý với chế độ ăn và theo dõi y khoa, nước khoáng kiềm thiên nhiên có thể trở thành một phần của chiến lược dinh dưỡng cá thể hóa trong quản lý bệnh đái tháo đường type 2.

Tại hội nghị, Vikoda còn đồng hành và chia sẻ cùng bà con tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: MM.

Về góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), cho biết nhiều nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh nước khoáng kiềm có tác dụng hỗ trợ trong các tình trạng tăng tiết dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, khó tiêu và viêm đại tràng.

Loại nước này còn hoạt động như một chất chống oxy hoá, giúp bình thường hoá hệ vi sinh đường ruột và giảm độ nhớt của máu trung bình khoảng 6,3%. Bên cạnh đó, nước khoáng kiềm còn được ghi nhận có hiệu quả cải thiện mật độ xương ở phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, hỗ trợ giấc ngủ, phục hồi thể lực sau tập luyện cường độ cao và tăng cường sức khỏe làn da.

Từ những lợi ích đó, sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda mang đến giá trị “5 tốt” nổi bật. Đầu tiên là nước khoáng sạch từ nguồn, được sản xuất và đóng chai trực tiếp tại nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh, trong vành đai bảo vệ rộng 35ha. Tiếp đến, độ kiềm tự nhiên hoàn hảo với pH 9,0 là một trong những đặc điểm nổi bật giúp trung hòa axit dạ dày dư thừa. Giữ trọn vi lượng khoáng quý với TDS = 100-400mg/l như H2SiO3, HCO3-, Na+, K+, Ca2+...

Ngoài ra, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất, là dung môi giúp hòa tan các vitamin, khoáng chất… trong cơ thể. Cuối cùng là hỗ trợ đào thải độc tố, là dung môi giúp tăng cường hiệu quả quá trình lọc và đào thải độc tố qua nước tiểu, mồ hôi và các con đường bài tiết khác.

Đồng hành cùng Hội Dinh dưỡng Việt Nam tại các hội nghị, Vikoda hướng đến việc lan tỏa thông điệp sống khỏe – sống chủ động, góp phần nâng cao nhận thức dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.