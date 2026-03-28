Bộ Công an phối hợp phát động cuộc thi sáng tạo video ‘Tổ quốc bình yên’ 28/03/2026 16:52

(PLO)- Cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, khơi dậy sức sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên không gian mạng.

Ngày 28-3, tại Hà Nội và TP.HCM, Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Cuộc thi tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026). Qua đó, chương trình lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tôn vinh sự cống hiến của lực lượng Công an và sự chung tay của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi

Cuộc thi đồng thời góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng phát sinh nhiều thách thức như thông tin xấu độc, tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, cho biết cuộc thi nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, hoạt động này khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng môi trường số lành mạnh.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an

“Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm dự thi, mà còn là một thông điệp đầy trách nhiệm, một hành động thiết thực góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống”, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Tại điểm cầu TP.HCM, Đại tá Từ Thị Thu Hoà, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, nhận định Tổ quốc bình yên không chỉ là mục tiêu của lực lượng Công an, mà là sự hiệp đồng của toàn xã hội. Trong đó, sức sáng tạo không giới hạn của thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng.

Đại tá Từ Thị Thu Hoà, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an

Đại tá Từ Thị Thu Hoà bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn lắng nghe những góc nhìn mới mẻ, những hiến kế thông minh từ các bạn để nhận diện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo và thông tin xấu độc trên không gian mạng”.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức (BTC) mong muốn tạo môi trường để các sinh viên thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo trong nhận thức các vấn đề về bảo vệ Tổ quốc. Các em sẽ chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Về thể lệ, cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân, cùng cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an.

Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Sản phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, motion graphic…

Á hậu Cẩm Ly tại sự kiện

Nội dung xoay quanh các chủ đề: định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo. Cuộc thi hướng tới việc xây dựng một “mạng lưới phòng ngừa xã hội” rộng khắp, nơi mỗi cá nhân đều trở thành một “pháo đài tự bảo vệ”.

Khi mỗi người dân có đủ hiểu biết và bản lĩnh, đó chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn sự bình yên của đất nước. Cuộc thi cũng góp phần “phủ xanh” không gian mạng bằng các nội dung chính thống, tích cực, qua đó đẩy lùi thông tin sai lệch. Đây là cách tiếp cận mới, kết hợp giữa “xây” và “chống” nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và củng cố niềm tin xã hội trong môi trường số.

Một điểm nhấn khác là lan tỏa hình ảnh, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và những tấm gương bình dị trong xã hội. Điều này góp phần củng cố “thế trận lòng dân” và gắn kết nhân dân với lực lượng Công an.