Bộ GD&ĐT: Việc sắp xếp trường đại học trực thuộc chưa thể triển khai 16/10/2025 12:46

(PLO)- Bộ GD&ĐT chưa thể sắp xếp cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc vì đang tích hợp hai đề án sắp xếp thành một đề án thống nhất.

Nội dung trên được Bộ GD&ĐT nêu trong văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ GD&ĐT cho biết được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2026.

Bộ GD&ĐT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lý.

Bộ cho biết dự kiến đề xuất thống nhất chuyển nội dung Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lý vào Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, nhằm đảm bảo tính tổng thể của việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục đại học thành một Đề án thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Vì vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc của Bộ GD&ĐT chưa thể triển khai.

Còn về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, có định hướng sắp xếp trường học tại địa phương là: "Sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động".

Cụ thể, hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; tối đa mỗi tỉnh, thành có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, Bộ GD&ĐT cho biết trường trung học nghề là tổ chức mới, đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, nên trong giai đoạn hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương trên.

Bộ đề xuất Ban Chỉ đạo cho chủ trương chỉ thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã. Việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng sẽ thực hiện sau khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Đối với việc định hướng mỗi tỉnh, thành tối đa có không quá 3 trường dạy nghề, Bộ cho biết Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp. Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, Bộ đề nghị cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập.

Cạnh đó, Bộ đề xuất xem xét đặc thù của các tỉnh, thành có quy mô lao động lớn, số lượng nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc, như: Hà Nội với 54 trường, TP.HCM với 62 trường, TP Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường...