Bộ KH&CN cử cán bộ xuống các sở và cấp xã hướng dẫn kiểu 'cầm tay chỉ việc' 13/11/2025 13:06

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, bằng mọi cách phải bảo đảm rằng, trong năm 2025, cán bộ cấp sở và cấp xã có thể triển khai đầy đủ các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công Nghệ (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các Sở KH&CN và cấp xã của 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân quyền tối đa, đưa các dịch vụ công đến gần người dân hơn, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ trưởng nêu rõ: Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là những gì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì phân cấp cho các Bộ; thẩm quyền của Bộ sẽ được phân cấp cho Ủy ban nhân dân và các Sở; thậm chí có những nội dung được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện.

Theo Thứ trưởng, quá trình sắp xếp lại bộ máy và hợp nhất cơ quan quản lý ở một số địa phương khiến phạm vi công việc của các Sở được mở rộng đáng kể. Nhiều giám đốc, phó giám đốc và cán bộ chuyên môn phải đảm nhận các lĩnh vực mới, đòi hỏi thời gian thích ứng và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội nghị.

Việc mở rộng phạm vi phân cấp cũng đặt ra thách thức lớn về năng lực cán bộ, nhất là ở cấp xã, khi nhiều nội dung mới được giao trong khi kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Bộ KH&CN đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn gần 300 trang, trong đó mỗi thủ tục hành chính, mỗi nội dung phân cấp, phân quyền đều có hướng dẫn ngắn gọn, dễ tra cứu, được ví như “cẩm nang nghiệp vụ” cho cán bộ ở cơ sở.

Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu kéo dài nhiều ngày cho lãnh đạo các Sở KH&CN trên cả nước, đồng thời cử cán bộ của các Cục, Vụ trực tiếp xuống địa phương để hướng dẫn thực hành, giải quyết thử hồ sơ thực tế.

Thứ trưởng khẳng định: Bộ KH&CN xác định bằng mọi cách phải bảo đảm rằng, trong năm 2025, cán bộ cấp Sở và cấp xã có thể triển khai đầy đủ các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Việc cử cán bộ của các Cục, Vụ xuống địa phương có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là đánh giá năng lực và điều kiện làm việc tại các Sở và xã, xem xét hệ thống dữ liệu, công cụ, tài liệu nghiệp vụ có đáp ứng được yêu cầu giải quyết hồ sơ như tại Bộ hay không.

Thứ hai là hướng dẫn trực tiếp cán bộ địa phương “làm thử, học thật” để nhanh chóng nắm vững quy trình nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, Bộ KH&CN sẽ duy trì cơ chế hỗ trợ thường xuyên, giao các Cục, Vụ tổ chức hội nghị trực tuyến định kỳ hàng tháng, hàng quý để giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phân cấp, phân quyền.

“Các đồng chí cục trưởng, vụ trưởng cần coi cán bộ địa phương được tập huấn như những nhân viên mới vào nghề – cần được hướng dẫn đến khi làm thành thạo công việc. Phải sát cánh với địa phương, chỉ bàn cách làm, không bàn lùi”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Qua tổng hợp, một số địa phương còn lo ngại về khả năng thực thi, thậm chí muốn “trả lại” quyền cho Bộ.

Tuy nhiên, tinh thần của Bộ KH&CN là đồng hành và hỗ trợ đến cùng, để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân tốt hơn, giảm thời gian và chi phí thủ tục hành chính.