Bố mẹ đi rẫy, 9 trẻ ở nhà bắt cóc làm thịt ăn, bị ngộ độc 05/09/2025 15:05

(PLO)- 9 trẻ em ở Gia Lai bắt cóc làm thịt ăn, bị ngộ độc thịt cóc, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5-9, UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ ngộ độc thịt cóc khiến 9 trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-9, có 9 trẻ em từ 10 đến 14 tuổi cùng ngụ thôn Mook Trang, xã Ia Dom, có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi… sau khi bắt cóc làm thịt ăn khi bố mẹ đi rẫy.

Hầu hết các ca ngộ độc thịt cóc là do nhựa cóc, gan, mật bị nát dính trên thịt cóc và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc. (Ảnh minh họa)

UBND xã Ia Dom đã phối hợp với công an đưa 9 em đến trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các bác sĩ xác định các trẻ ngộ độc thịt cóc do cóc có các độc tố có trong gan, mật, trứng...

Hiện sức khỏe của các trẻ đều ổn định.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong các tuyến dưới da, một trong những nguy cơ đó là ngộ độc do ăn thịt cóc bị nhiễm độc tố (do nhựa cóc, gan, mật bị nát dính trên thịt cóc) và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc.

Các bộ phận của cóc có thể gây độc bao gồm da, trứng cóc, nhựa mủ cóc từ tuyến sau tai và tuyến trên da cóc. Những độc tố ở một số bộ phận cơ thể chúng như nhựa cóc, gan và trứng cóc khi ăn vào gây ngộ độc cấp tính, tỉ lệ tử vong rất cao. Nếu nhựa cóc bắn dính vào trực tiếp niêm mạc mắt xuất hiện bỏng rát, phù nề niêm mạc...

Triệu chứng của ngộ độc thịt cóc bao gồm các biểu hiện trên tim mạch, chất độc gây tăng nhịp tim, tăng lực co bóp của tim. Khi nồng độ chất độc cao, nó có thể gây ra rối loạn nhịp tim, nhịp tim chậm rồi ngừng tim.

Ngoài ra, chất độc này có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, lo lắng, bồn chồn, ảo giác và co giật.